https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/sotovye-operatory-mogut-stat-uchastnikami-natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-abkhazii-1042553694.html

Сотовые операторы могут стать участниками Национальной платежной системы Абхазии

Сотовые операторы могут стать участниками Национальной платежной системы Абхазии

Поправки в закон "О национальной платежной системе" обсудили на комитетском заседании в Парламенте. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T20:40+0300

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Сотовые операторы могут стать участниками Национальной платежной системы Абхазии, об этом Sputnik рассказал замдиректора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия. "На комитете рассматривались вопросы, которые позволят вовлечь новых участников в национально-платежную систему – финансовые технологические компании, которые будут способствовать продвижению новых сервисов, услуг для населения", - отметил Пилия. Он подчеркнул, что платежная отрасль динамично развивается во всем мире, и Абхазия хоть и с некоторым отставанием, но следит за этими тенденциями. Именно поэтому вместе с отраслью должно динамично развиваться и законодательство. "В нашей стране есть организация с достаточно высоким потенциалом, в первую очередь сотовые операторы, которые должны быть вовлечены в сферу платежных услуг. Платежная система Абхазии законом определены ее участники – только кредитные организации. При этом законом предусмотрены и другие участники юрлица – финансово-технологические компании в виде провайдеров, агрегаторов платежей, но закон достаточным образом не давал характеристики и условия их участия и его регулирования. Поправки направлены, чтобы дополнить статус этих юридических лиц для возможности их интеграции с национальной платежной системой", - добавил Пилия.Заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам состоялось 8 ноября. Согласно поправкам в закон "О национальной платежной системе", которые будут рассмотрены Парламентом, предлагается ввести определение "электронных денег", закрепить право участников НПС, партнеров-провайдеров, осуществлять прием платежей в пользу третьих лиц, а также закрепить право Банка Абхазии на регулирование порядка приема платежей партнером-провайдером в пользу кредитных организаций.

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