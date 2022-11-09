https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/superkompyuter-nazval-datu-kontsa-sveta-1042545966.html

Суперкомпьютер назвал дату конца света

Суперкомпьютер назвал дату конца света

Суперкомпьютер World One предназначен для прогнозирования цивилизационных закономерностей. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T13:50+0300

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Суперкомпьютер World One определил срок вымирания человечества, пишет британское издание The Daily Star. Согласно подсчетам, крах цивилизации произойдет в 2050 году. Главная причина – загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.При этом отмечается, что ситуация не изменится, даже если осуществить полный переход на "экологически чистые" автомобили и строгий контроль рождаемости.Суперкомпьютер был создан по заказу Римского клуба в 1970-х годах.

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