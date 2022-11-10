https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/aslan-bzhaniya-otchitalsya-o-prodelannoy-rabote-1042576145.html
Аслан Бжания отчитался о проделанной работе
Аслан Бжания отчитался о проделанной работе
Президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами страны и ответил на вопросы граждан и общественности. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T18:40+0300
2022-11-10T18:40+0300
2022-11-10T18:40+0300
в абхазии
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Глава государства развернуто рассказал о работе государственных органов республики, коснулся наиболее важных проблем в стране и как они решаются, в частности, вопрос энергетики.Аслан Бжания отметил, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, энергетическая инфраструктура изношена на 80%. В продолжение он сказал, что аварийные отключения света все еще являются частью повседневной жизни республики и что для решения этой проблемы необходимо не менее 20 миллиардов рублей.Говоря о вопросах обороноспособности, президент подчеркнул, что руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны.Кроме того, руководитель республики сказал, что за время его президентства удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуре, обороноспособности и безопасности.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, аслан бжания, мультимедиа, видео
видео, аслан бжания, мультимедиа, видео
Аслан Бжания отчитался о проделанной работе
Президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами страны и ответил на вопросы граждан и общественности.
Глава государства развернуто рассказал о работе государственных органов республики, коснулся наиболее важных проблем в стране и как они решаются, в частности, вопрос энергетики.
Аслан Бжания отметил, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, энергетическая инфраструктура изношена на 80%. В продолжение он сказал, что аварийные отключения света все еще являются частью повседневной жизни республики и что для решения этой проблемы необходимо не менее 20 миллиардов рублей.
Говоря о вопросах обороноспособности, президент подчеркнул, что руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны.
Кроме того, руководитель республики сказал, что за время его президентства удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуре, обороноспособности и безопасности.