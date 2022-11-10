https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/aslan-bzhaniya-otchitalsya-o-prodelannoy-rabote-1042576145.html

Аслан Бжания отчитался о проделанной работе

Аслан Бжания отчитался о проделанной работе

Президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами страны и ответил на вопросы граждан и общественности. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T18:40+0300

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Глава государства развернуто рассказал о работе государственных органов республики, коснулся наиболее важных проблем в стране и как они решаются, в частности, вопрос энергетики.Аслан Бжания отметил, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, энергетическая инфраструктура изношена на 80%. В продолжение он сказал, что аварийные отключения света все еще являются частью повседневной жизни республики и что для решения этой проблемы необходимо не менее 20 миллиардов рублей.Говоря о вопросах обороноспособности, президент подчеркнул, что руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны.Кроме того, руководитель республики сказал, что за время его президентства удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуре, обороноспособности и безопасности.

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