Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/aslan-bzhaniya-otchitalsya-o-prodelannoy-rabote-1042576145.html
Аслан Бжания отчитался о проделанной работе
Аслан Бжания отчитался о проделанной работе
Президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами страны и ответил на вопросы граждан и общественности. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T18:40+0300
2022-11-10T18:40+0300
в абхазии
видео
аслан бжания
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042575563_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_491cfa4545b023435471e09d0b46f4c9.jpg
Глава государства развернуто рассказал о работе государственных органов республики, коснулся наиболее важных проблем в стране и как они решаются, в частности, вопрос энергетики.Аслан Бжания отметил, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, энергетическая инфраструктура изношена на 80%. В продолжение он сказал, что аварийные отключения света все еще являются частью повседневной жизни республики и что для решения этой проблемы необходимо не менее 20 миллиардов рублей.Говоря о вопросах обороноспособности, президент подчеркнул, что руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны.Кроме того, руководитель республики сказал, что за время его президентства удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуре, обороноспособности и безопасности.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042575563_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c6bfcce4c2b00e17810134a9acab0bf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, аслан бжания, мультимедиа, видео
видео, аслан бжания, мультимедиа, видео

Аслан Бжания отчитался о проделанной работе

18:40 10.11.2022
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами страны и ответил на вопросы граждан и общественности.
Глава государства развернуто рассказал о работе государственных органов республики, коснулся наиболее важных проблем в стране и как они решаются, в частности, вопрос энергетики.
Аслан Бжания отметил, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, энергетическая инфраструктура изношена на 80%. В продолжение он сказал, что аварийные отключения света все еще являются частью повседневной жизни республики и что для решения этой проблемы необходимо не менее 20 миллиардов рублей.
Говоря о вопросах обороноспособности, президент подчеркнул, что руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны.
Кроме того, руководитель республики сказал, что за время его президентства удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуре, обороноспособности и безопасности.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0