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Аслан Бжания: вектор на сближение с Россией незыблем
Аслан Бжания: вектор на сближение с Россией незыблем
Президент Абхазии Аслан Бжания выступает с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T13:08+0300
2022-11-10T13:08+0300
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом перед гражданами страны в четверг, 10 ноября. За последние годы удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуры, в сферах обороны и безопасности, конституционного законодательства, отметил Бжания. Руководству страны удалось во многих отраслях справиться с негативными тенденциями и подготовить почву для дальнейшего развития страны, добавил он.
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аслан бжания, абхазия, россия, политика
аслан бжания, абхазия, россия, политика
Аслан Бжания: вектор на сближение с Россией незыблем
13:08 10.11.2022 (обновлено: 13:12 10.11.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания выступает с отчетом перед гражданами Республики Абхазия.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом перед гражданами страны в четверг, 10 ноября.
"Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе, мы естественные союзники и будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений, полезным для народов двух стран содержанием", – подчеркнул глава государства.
За последние годы удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуры, в сферах обороны и безопасности, конституционного законодательства, отметил Бжания.
Руководству страны удалось во многих отраслях справиться с негативными тенденциями и подготовить почву для дальнейшего развития страны, добавил он.