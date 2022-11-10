https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/aslan-bzhaniya-vektor-na-sblizhenie-s-rossiey-nezyblem-1042562813.html

Аслан Бжания: вектор на сближение с Россией незыблем

Аслан Бжания: вектор на сближение с Россией незыблем

Президент Абхазии Аслан Бжания выступает с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом перед гражданами страны в четверг, 10 ноября. За последние годы удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуры, в сферах обороны и безопасности, конституционного законодательства, отметил Бжания. Руководству страны удалось во многих отраслях справиться с негативными тенденциями и подготовить почву для дальнейшего развития страны, добавил он.

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аслан бжания, абхазия, россия, политика