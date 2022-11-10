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Бжания назвал необходимым введение графика отключений электричества
Бжания назвал необходимым введение графика отключений электричества
В четверг, 10 ноября, президент Аслан Бжания выступает с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
аслан бжания
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в первую очередь затронул вопрос ограничения подачи электричества, связанного с проблемами на ВЛ "Ачгуара". Бжания подчеркнул, что введенный график отключений — необходимая мера.С 9 ноября в Абхазии действует график отключений электричества.
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аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия

Бжания назвал необходимым введение графика отключений электричества

12:38 10.11.2022 (обновлено: 13:06 10.11.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В четверг, 10 ноября, президент Аслан Бжания выступает с отчетом перед гражданами Республики Абхазия.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в первую очередь затронул вопрос ограничения подачи электричества, связанного с проблемами на ВЛ "Ачгуара".
Он объяснил, что переток электроэнергии из России был прекращен на 15 дней раньше, что не позволило вовремя завершить ремонтные работы на линии.
Бжания подчеркнул, что введенный график отключений — необходимая мера.
С 9 ноября в Абхазии действует график отключений электричества.
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