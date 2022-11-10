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Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
Абхазской милиции исполняется 101 год в ноябре 2022 года. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T10:10+0300
2022-11-10T10:10+0300
2022-11-10T10:58+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Он добавил, что МВД – ключевой государственный институт, призванный защищать законность и правопорядок."Ваши показатели в службе говорят о профессионализме и решительности в борьбе с криминалом, коррупцией, обеспечении надежной защиты прав и свобод граждан, их собственности, утверждении принципа верховенства закона во всех сферах нашей жизни", – говорится в поздравлении. Бжания подчеркнул, что нужно повышать престиж и профессионализм милиции и возвращать доверие к ней наших граждан.
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аслан бжания, мвд абхазии, абхазия
аслан бжания, мвд абхазии, абхазия
Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
10:10 10.11.2022 (обновлено: 10:58 10.11.2022)
Абхазской милиции исполняется 101 год в ноябре 2022 года.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"История милиции Абхазии перешла вековой рубеж, и за эти годы сотрудники органов внутренних дел не раз доказывали преданность своему народу и Родине. С оружием в руках защищали нашу свободу и независимость, боролись с преступностью, оберегая мирный быт наших граждан", – отметил глава государства.
Он добавил, что МВД – ключевой государственный институт, призванный защищать законность и правопорядок.
"Ваши показатели в службе говорят о профессионализме и решительности в борьбе с криминалом, коррупцией, обеспечении надежной защиты прав и свобод граждан, их собственности, утверждении принципа верховенства закона во всех сферах нашей жизни", – говорится в поздравлении.
Бжания подчеркнул, что нужно повышать престиж и профессионализм милиции и возвращать доверие к ней наших граждан.