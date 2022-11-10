https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/bzhaniya-pozdravil-sotrudnikov-i-veteranov-mvd-s-professionalnym-prazdnikom-1042558399.html

Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Бжания поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Абхазской милиции исполняется 101 год в ноябре 2022 года. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

мвд абхазии

абхазия

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Он добавил, что МВД – ключевой государственный институт, призванный защищать законность и правопорядок."Ваши показатели в службе говорят о профессионализме и решительности в борьбе с криминалом, коррупцией, обеспечении надежной защиты прав и свобод граждан, их собственности, утверждении принципа верховенства закона во всех сферах нашей жизни", – говорится в поздравлении. Бжания подчеркнул, что нужно повышать престиж и профессионализм милиции и возвращать доверие к ней наших граждан.

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