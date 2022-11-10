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Бжания: принимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности Абхазии
Бжания: принимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности Абхазии
Со дня вступления Аслана Бжания в должность президента прошло два с половиной года. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T12:53+0300
2022-11-10T12:53+0300
2022-11-10T13:05+0300
в абхазии
аслан бжания
армия
абхазия
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны, заявил президент Аслан Бжания. "Хочу вас проинформировать о том, что руководством страны предпринимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности нашей Родины: меры организационно-штатного характера, повышения уровня мобилизационной готовности, обеспечения Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и специальной техники, материально-техническое обеспечение", – заявил президент.Ранее президент приказал ВС поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны.
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аслан бжания, армия, абхазия
аслан бжания, армия, абхазия
Бжания: принимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности Абхазии
12:53 10.11.2022 (обновлено: 13:05 10.11.2022)
Со дня вступления Аслана Бжания в должность президента прошло два с половиной года.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны, заявил президент Аслан Бжания.
"Хочу вас проинформировать о том, что руководством страны предпринимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности нашей Родины: меры организационно-штатного характера, повышения уровня мобилизационной готовности, обеспечения Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и специальной техники, материально-техническое обеспечение", – заявил президент.
Ранее президент приказал ВС поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны.