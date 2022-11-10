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Бжания: принимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности Абхазии

Бжания: принимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности Абхазии

Со дня вступления Аслана Бжания в должность президента прошло два с половиной года. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T12:53+0300

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в абхазии

аслан бжания

армия

абхазия

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны, заявил президент Аслан Бжания. "Хочу вас проинформировать о том, что руководством страны предпринимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности нашей Родины: меры организационно-штатного характера, повышения уровня мобилизационной готовности, обеспечения Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и специальной техники, материально-техническое обеспечение", – заявил президент.Ранее президент приказал ВС поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны.

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аслан бжания, армия, абхазия