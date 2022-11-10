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Бжания рассказал, когда Абхазия и Беларусь перейдут к политическим аспектам взаимодействия
Бжания рассказал, когда Абхазия и Беларусь перейдут к политическим аспектам взаимодействия
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию 28 сентября. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T14:13+0300
2022-11-10T14:13+0300
2022-11-10T14:18+0300
в абхазии
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абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Если товарооборот Белоруссии с определенной страной превышает 50 миллионов долларов в год, то там открывается посольство, Аслан Бжания привел слова Александра Лукашенко.Он также рассказал, что Лукашенко готов оказать поддержку в поставке сельскохозяйственной техники, в том числе в форме лизинга.
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белоруссия, абхазия, аслан бжания
белоруссия, абхазия, аслан бжания
Бжания рассказал, когда Абхазия и Беларусь перейдут к политическим аспектам взаимодействия
14:13 10.11.2022 (обновлено: 14:18 10.11.2022)
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию 28 сентября.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Если товарооборот Белоруссии с определенной страной превышает 50 миллионов долларов в год, то там открывается посольство, Аслан Бжания привел слова Александра Лукашенко.
"Белоруссия реализует большой проект в Очамчырском районе, который значительно больше, чем 50 миллионов долларов. Я думаю, что к тому времени мы подойдем к политическим аспектам наших взаимоотношений", – подчеркнул Бжания.
Он также рассказал, что Лукашенко готов оказать поддержку в поставке сельскохозяйственной техники, в том числе в форме лизинга.