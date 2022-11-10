https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/bzhaniya-rasskazal-kogda-abkhaziya-i-belarus-pereydut-k-politicheskim-aspektam-vzaimodeystviya-1042568061.html

Бжания рассказал, когда Абхазия и Беларусь перейдут к политическим аспектам взаимодействия

Бжания рассказал, когда Абхазия и Беларусь перейдут к политическим аспектам взаимодействия

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию 28 сентября. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T14:13+0300

2022-11-10T14:13+0300

2022-11-10T14:18+0300

в абхазии

белоруссия

абхазия

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042564188_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f08175e4791a24a8dda70b4494961d87.jpg

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Если товарооборот Белоруссии с определенной страной превышает 50 миллионов долларов в год, то там открывается посольство, Аслан Бжания привел слова Александра Лукашенко.Он также рассказал, что Лукашенко готов оказать поддержку в поставке сельскохозяйственной техники, в том числе в форме лизинга.

белоруссия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

белоруссия, абхазия, аслан бжания