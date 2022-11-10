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Бжания рассказал о плане социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы
Бжания рассказал о плане социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания напомнил, что правительство разработало план социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025... 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T13:20+0300
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2022-11-10T13:37+0300
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания напомнил, что правительство разработало план социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.Согласно плану, к 2025 году должны быть увеличены: В четверг, 10 ноября, Аслан Бжания отчитался перед гражданами о проделанной работе.
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аслан бжания, правительство абхазии, абхазия
аслан бжания, правительство абхазии, абхазия
Бжания рассказал о плане социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы
13:20 10.11.2022 (обновлено: 13:37 10.11.2022)
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания напомнил, что правительство разработало план социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.
Согласно плану, к 2025 году должны быть увеличены:
средняя заработная плата;
доходы республиканского бюджета до 8 миллиардов рублей.
В четверг, 10 ноября, Аслан Бжания отчитался перед гражданами о проделанной работе.