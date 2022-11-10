https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/bzhaniya-rasskazal-o-plane-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-abkhazii-na-2022-2025-gody-1042563106.html

Бжания рассказал о плане социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы

Бжания рассказал о плане социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания напомнил, что правительство разработало план социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025... 10.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

правительство абхазии

абхазия

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания напомнил, что правительство разработало план социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.Согласно плану, к 2025 году должны быть увеличены: В четверг, 10 ноября, Аслан Бжания отчитался перед гражданами о проделанной работе.

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аслан бжания, правительство абхазии, абхазия