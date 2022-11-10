https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/glavnyy-chetverg-avidzba-ob-osvoenii-investprogrammy-i-o-tursezone-v-gudautskom-rayone-1042574019.html

Главный четверг: Авидзба об освоении Инвестпрограммы и о турсезоне в Гудаутском районе

Главный четверг: Авидзба об освоении Инвестпрограммы и о турсезоне в Гудаутском районе

Заместитель главы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба рассказал о том, чем сегодня живет район, какие проекты выполнены по Инвестпрограмме, что... 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T18:04+0300

2022-11-10T18:04+0300

2022-11-10T18:04+0300

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абхазия

гудаутский район

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

асфальт

водоснабжение

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Главный четверг: Авидзба об освоении Инвестпрограммы и турсезоне в Гудаутском районе Главный четверг: Авидзба об освоении Инвестпрограммы и турсезоне в Гудаутском районе

В этом году в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы в Гудаутском районе были проведены работы по укладке асфальта и водоснабжению, сообщил замглавы района."Были проведены работы по укладке асфальта в селах Аацы, Абгархук, Ачандара, а также на пяти улицах в городе Гудаута. Общая сумма затрат составила 117 миллионов 473 тысяч рублей. Завершены работы по водоснабжению сел Абгархук, Мгудзырхуа, а также в городе на улицах Харазия ,Очамчирская, Киараз, Чачба, Трапш, проведен первый этап работ по водоснабжению в селе Звандрипш ", – сказал Авидзба.Заместитель главы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба рассказал и о том, с какими показателями завершился туристический сезон, о положении дел в сельском хозяйстве.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, гудаутский район, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, асфальт, водоснабжение, аудио