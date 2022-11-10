https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/minoborony-rossiyskie-voyska-provodyat-peregruppirovku-na-levyy-bereg-dnepra-1042574276.html

Минобороны: российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра

Минобороны: российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра

Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону... 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T17:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны.Как ранее сообщил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин, из региона удалось вывести более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.

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