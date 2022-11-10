Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/minoborony-rossiyskie-voyska-provodyat-peregruppirovku-na-levyy-bereg-dnepra-1042574276.html
Минобороны: российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра
Минобороны: российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра
Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону... 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T17:00+0300
2022-11-10T17:06+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042574118_0:211:2889:1836_1920x0_80_0_0_071ec9641d6b3cbf5cbd33ac123b8c96.jpg
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны.Как ранее сообщил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин, из региона удалось вывести более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042574118_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_fdcbdbaf823dcbab5161ce7c473e5288.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Минобороны: российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра

17:00 10.11.2022 (обновлено: 17:06 10.11.2022)
© Sputnik / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных на полигонах Херсонской области
Подготовка мобилизованных на полигонах Херсонской области - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Иван Родионов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны.
"Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом", — отметили в ведомстве.
Как ранее сообщил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин, из региона удалось вывести более 115 тысяч мирных жителей.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0