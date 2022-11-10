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Минобороны: российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра
Минобороны: российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра
Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону... 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T17:00+0300
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны.Как ранее сообщил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин, из региона удалось вывести более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
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россия, украина, министерство обороны рф
Минобороны: российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра
17:00 10.11.2022 (обновлено: 17:06 10.11.2022)
Накануне министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны.
"Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом", — отметили в ведомстве.
Как ранее сообщил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин, из региона удалось вывести более 115 тысяч мирных жителей.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.