Обороноспособность, инвестиции и энергетика: Бжания отчитался перед гражданами
14:54 10.11.2022 (обновлено: 15:16 10.11.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
В четверг, 10 ноября, президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. После он ответил на вопросы граждан и общественности.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. После он ответил на вопросы граждан и общественности.
Энергетика
Аслан Бжания в первую очередь затронул вопрос ограничения подачи электричества, связанного с проблемами на ВЛ"Ачгуара".
Он объяснил, что переток электроэнергии из России был прекращен на 15 дней раньше, что не позволило вовремя завершить ремонтные работы на линии. Президент подчеркнул, что введенный график отключений — необходимая мера.
По словам главы государства, более одного миллиарда рублей было потрачено на покупку и монтаж 160 километров кабеля, реконструкцию и капитальный ремонт трех подстанций, замену 13 трансформаторов.
Он подчеркнул, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, энергетическая инфраструктура изношена на 80%.
"Аварийные отключения света все еще являются частью нашей повседневной жизни. Решение этой проблемы, исходя из возможностей нашего бюджета, невозможно. По расчету специалистов, проведенному в 2017 году, необходимо не менее 20 миллиардов рублей", — отметил Бжания.
Он рассказал, что планируется создать горячую линию, куда смогут обращаться жители страны в случае отключений электричества вне графика.
При этом президент отметил необходимость отменить некоторые законодательные ограничения на инвестирование в объекты генерации.
"Мы должны позволить частным инвестициям вкладывать деньги, в том числе в генерацию. Никто с собой ничего не унесет. Мне интересно знать, что важнее, жить в условиях, когда в любой момент могут отключить свет по непонятной схеме, или в любой момент произойдет авария, и это будет стоить 80 копеек. Или платить 1,5 рубля и твердо знать, что у тебя будет свет. Так живет весь мир, мы — частичка этого мира", — отметил президент.
Обороноспособность
Руководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны, заявил президент Аслан Бжания.
Глава государства отметил, что ведется работа по повышению уровня мобилизационной готовности, обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники.
В существующей геополитической ситуации необходимо в первую очередь вносить вклад в развитие своего государства и полагаться на добросовестные отношения с союзниками, добавил Бжания.
"Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе, мы естественные союзники и будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием", – заявил президент.
Инвестиции
Безопасность — это основа развития, важнейшая составляющая инвестиционного климата, заявил Аслан Бжания.
Он отметил, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к Абхазии, и напомнил о двух морских портах в республике и транзитных возможностях.
По словам Бжания, благодаря частным инвестициям во многих районах уже реализованы крупные инвестиционные проекты и открыты туристические объекты.
"А значит, в нашу страну и наше будущее верят", — заявил Бжания.
План развития Абхазии
По словам Бжания, за время его президентства удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуре, обороноспособности и безопасности.
Он напомнил, что правительство разработало план социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.
Аслан Бжания рассказал о вложениях в развитие спорта в Абхазии.
на 7 миллионов рублей сделан капремонт теннисных кортов,
построен мини-стадион в селе Дурипш стоимостью 4,8 миллиона рублей,
возобновлен чемпионат Абхазии по футболу,
оказывается материальная поддержка профессиональным спортсменам,
обустраиваются футбольные поля, спортивные залы,
введен в эксплуатацию Сухумский олимпийский бассейн.
Президент рассказал, что более ста миллионов рублей было потрачено на ремонт автодорог в Абхазии. На эти средства отремонтировали шесть мостов и установили опорные стены на пяти оползневых участках.
Также более 80 миллионов рублей выделили из республиканского бюджета по программе "Жилище" за два года.
По словам президента Абхазии, за это время помощь была оказана 97 семьям.
В 2022 году на участие в программе было подано 47 заявлений, из них 14 от инвалидов 1 группы, 16 от семей с детьми инвалидами, 14 – от многодетных семей, от двух семей погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и одно заявление от сироты.
Закон един для всех
Аслан Бжания заявил, что государством ведется планомерная работа по обеспечению правопорядка, предупреждению и раскрытию преступлений, обеспечению безопасности, в том числе дорожного движения.
"Такие тяжкие преступления, как похищения людей с целью выкупа, больше не являются частью нашей повседневной жизни. Сократилось количество разбоев, грабежей и убийств. Государственные служащие больше не являются неприкосновенными лицами от преследования за совершение преступлений, в том числе в корыстных целях", — добавил глава государства.
Он отметил, что Администрация президента направила в Парламент законопроект, вносящий поправки в антикоррупционное законодательство.
Отдельное внимание Бжания уделил ужесточению санкций за нарушение правил дорожного движения.
Добыча нефти
Президент Абхазии Аслан Бжания не видит ничего плохого в разработке и добыче энергоресурсов, если бы они были в Абхазии.
По его мнению, добыча нефти в Абхазии, возможно, потеряла свою актуальность.
Он отметил, что изыскательские работы ведутся, но этот проект интересовал бизнес, когда цены на нефть были высокими.
"Вопрос добычи нефти в практическую плоскость не перешел", — отметил он.
Отношения с Белоруссией
Если товарооборот Беларуси с какой-то страной превышает 50 миллионов долларов в год, то там открывается посольство, Аслан Бжания привел слова Александра Лукашенко.
"Беларусь реализует большой проект в Очамчырском районе, который значительно больше, чем 50 миллионов долларов. Я думаю, что к тому времени мы подойдем к политическим аспектам наших взаимоотношений", — подчеркнул Бжания.
Он также рассказал, что Лукашенко готов оказать поддержку в поставке сельскохозяйственной техники, в том числе в форме лизинга.