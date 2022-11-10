https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/oboronosposobnost-investitsii-i-razvitie-bzhaniya-otchitalsya-pered-grazhdanami--1042568839.html

Обороноспособность, инвестиции и энергетика: Бжания отчитался перед гражданами

Обороноспособность, инвестиции и энергетика: Бжания отчитался перед гражданами

В четверг, 10 ноября, президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. После он ответил на вопросы граждан и общественности. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T14:54+0300

2022-11-10T14:54+0300

2022-11-10T15:16+0300

в абхазии

аслан бжания

экономика

политика

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042569919_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_15997e916daeb581185c7ac751e0e355.jpg

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. После он ответил на вопросы граждан и общественности.ЭнергетикаАслан Бжания в первую очередь затронул вопрос ограничения подачи электричества, связанного с проблемами на ВЛ"Ачгуара". Он объяснил, что переток электроэнергии из России был прекращен на 15 дней раньше, что не позволило вовремя завершить ремонтные работы на линии. Президент подчеркнул, что введенный график отключений — необходимая мера.По словам главы государства, более одного миллиарда рублей было потрачено на покупку и монтаж 160 километров кабеля, реконструкцию и капитальный ремонт трех подстанций, замену 13 трансформаторов. Он подчеркнул, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, энергетическая инфраструктура изношена на 80%. "Аварийные отключения света все еще являются частью нашей повседневной жизни. Решение этой проблемы, исходя из возможностей нашего бюджета, невозможно. По расчету специалистов, проведенному в 2017 году, необходимо не менее 20 миллиардов рублей", — отметил Бжания.Он рассказал, что планируется создать горячую линию, куда смогут обращаться жители страны в случае отключений электричества вне графика. При этом президент отметил необходимость отменить некоторые законодательные ограничения на инвестирование в объекты генерации. ОбороноспособностьРуководство страны предпринимает все необходимые меры по повышению военной безопасности страны, заявил президент Аслан Бжания. В существующей геополитической ситуации необходимо в первую очередь вносить вклад в развитие своего государства и полагаться на добросовестные отношения с союзниками, добавил Бжания."Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе, мы естественные союзники и будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием", – заявил президент.Инвестиции Безопасность — это основа развития, важнейшая составляющая инвестиционного климата, заявил Аслан Бжания. По словам Бжания, благодаря частным инвестициям во многих районах уже реализованы крупные инвестиционные проекты и открыты туристические объекты. "А значит, в нашу страну и наше будущее верят", — заявил Бжания.План развития АбхазииПо словам Бжания, за время его президентства удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, здравоохранении и культуре, обороноспособности и безопасности.Он напомнил, что правительство разработало план социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Аслан Бжания рассказал о вложениях в развитие спорта в Абхазии.Президент рассказал, что более ста миллионов рублей было потрачено на ремонт автодорог в Абхазии. На эти средства отремонтировали шесть мостов и установили опорные стены на пяти оползневых участках.Также более 80 миллионов рублей выделили из республиканского бюджета по программе "Жилище" за два года. По словам президента Абхазии, за это время помощь была оказана 97 семьям. В 2022 году на участие в программе было подано 47 заявлений, из них 14 от инвалидов 1 группы, 16 от семей с детьми инвалидами, 14 – от многодетных семей, от двух семей погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и одно заявление от сироты.Закон един для всехАслан Бжания заявил, что государством ведется планомерная работа по обеспечению правопорядка, предупреждению и раскрытию преступлений, обеспечению безопасности, в том числе дорожного движения. Он отметил, что Администрация президента направила в Парламент законопроект, вносящий поправки в антикоррупционное законодательство.Отдельное внимание Бжания уделил ужесточению санкций за нарушение правил дорожного движения. Добыча нефти Президент Абхазии Аслан Бжания не видит ничего плохого в разработке и добыче энергоресурсов, если бы они были в Абхазии. По его мнению, добыча нефти в Абхазии, возможно, потеряла свою актуальность. Он отметил, что изыскательские работы ведутся, но этот проект интересовал бизнес, когда цены на нефть были высокими. "Вопрос добычи нефти в практическую плоскость не перешел", — отметил он. Отношения с Белоруссией Если товарооборот Беларуси с какой-то страной превышает 50 миллионов долларов в год, то там открывается посольство, Аслан Бжания привел слова Александра Лукашенко.Он также рассказал, что Лукашенко готов оказать поддержку в поставке сельскохозяйственной техники, в том числе в форме лизинга.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, экономика, политика, абхазия