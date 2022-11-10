https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/posrednik-bartsyts-o-tsifrovizatsii-kontseptsii-razvitiya-minyusta-kommercheskom-notariate-1042559818.html

Посредник: Барциц о цифровизации, концепции развития Минюста, коммерческом нотариате

Посредник: Барциц о цифровизации, концепции развития Минюста, коммерческом нотариате

О работе над оцифровкой актов гражданского состояния и нотариальных действий, концепции развития Министерства юстиции Абхазии, возможном переходе на... 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T10:50+0300

2022-11-10T10:50+0300

2022-11-10T12:28+0300

радио

министерство юстиции абхазии

оцифровка

нотариаты

посредник

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Посредник: Барцыц о цифровизации, концепции развития Минюста, коммерческом нотариате Посредник: Барцыц о цифровизации, концепции развития Минюста, коммерческом нотариате

Порядка 850 тысяч записей актов гражданского состояния и нотариальных действий, такие данные примерно за последние 100 лет, надо оцифровать по стране. Целью работы является создание центра многофункциональных возможностей обращения в одно окно.Как продвигается оцифровка, в чем сложности и какая помощь необходима в решении этого вопроса, а также что с обсуждением Стратегии развития Министерства юстиции до 2024 года, предложенной широкой общественности, о сотрудничестве с Министерством юстиции Южной Осетии, о возможности перехода на частный нотариат, о сотрудничестве с российскими коллегами рассказал министр юстиции Абхазии в программе "Посредник"Подробности в адуиофайле выше.

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2022

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министерство юстиции абхазии, оцифровка, нотариаты, посредник, подкасты, аудио