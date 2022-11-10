https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/posrednik-bartsyts-o-tsifrovizatsii-kontseptsii-razvitiya-minyusta-kommercheskom-notariate-1042559818.html
Посредник: Барциц о цифровизации, концепции развития Минюста, коммерческом нотариате
Посредник: Барциц о цифровизации, концепции развития Минюста, коммерческом нотариате
О работе над оцифровкой актов гражданского состояния и нотариальных действий, концепции развития Министерства юстиции Абхазии, возможном переходе на... 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T10:50+0300
2022-11-10T10:50+0300
2022-11-10T12:28+0300
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оцифровка
нотариаты
посредник
подкасты
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Посредник: Барцыц о цифровизации, концепции развития Минюста, коммерческом нотариате
Посредник: Барцыц о цифровизации, концепции развития Минюста, коммерческом нотариате
Порядка 850 тысяч записей актов гражданского состояния и нотариальных действий, такие данные примерно за последние 100 лет, надо оцифровать по стране. Целью работы является создание центра многофункциональных возможностей обращения в одно окно.Как продвигается оцифровка, в чем сложности и какая помощь необходима в решении этого вопроса, а также что с обсуждением Стратегии развития Министерства юстиции до 2024 года, предложенной широкой общественности, о сотрудничестве с Министерством юстиции Южной Осетии, о возможности перехода на частный нотариат, о сотрудничестве с российскими коллегами рассказал министр юстиции Абхазии в программе "Посредник"Подробности в адуиофайле выше.
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министерство юстиции абхазии, оцифровка, нотариаты, посредник, подкасты, аудио
министерство юстиции абхазии, оцифровка, нотариаты, посредник, подкасты, аудио
Посредник: Барциц о цифровизации, концепции развития Минюста, коммерческом нотариате
10:50 10.11.2022 (обновлено: 12:28 10.11.2022)
О работе над оцифровкой актов гражданского состояния и нотариальных действий, концепции развития Министерства юстиции Абхазии, возможном переходе на коммерческий нотариат в эфире радио Sputnik рассказал министр юстиции Анри Барциц.
Порядка 850 тысяч записей актов гражданского состояния и нотариальных действий, такие данные примерно за последние 100 лет, надо оцифровать по стране. Целью работы является создание центра многофункциональных возможностей обращения в одно окно.
Как продвигается оцифровка, в чем сложности и какая помощь необходима в решении этого вопроса, а также что с обсуждением Стратегии развития Министерства юстиции до 2024 года, предложенной широкой общественности, о сотрудничестве с Министерством юстиции Южной Осетии, о возможности перехода на частный нотариат, о сотрудничестве с российскими коллегами рассказал министр юстиции Абхазии в программе "Посредник"
Подробности в адуиофайле выше.