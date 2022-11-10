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Правительство России одобрило ратификацию Соглашения о поддержке Инвестпрограммы 22-25
Правительство России одобрило ратификацию Соглашения о поддержке Инвестпрограммы 22-25
В настоящий момент законопроект о ратификации Соглашения находится на рассмотрении в Администрации президента Абхазии. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T15:33+0300
2022-11-10T15:33+0300
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Правительство РФ одобрило ратификацию Соглашения между Россией и Абхазией о поддержке реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. Об этом сообщается на сайте Минэкономики Абхазии. Реализация Соглашения в ближайшие три года обойдется в более чем 22 млрд руб: Средства пойдут на:Соглашение было подписано в августе 2022 года, сейчас оно находится на рассмотрении в Администрации президента Абхазии.С российской стороны документ прошел согласование во всех профильных ведомствах. Соглашение вступит в силу после ратификации сторонами и обмена нотами между МИД Абхазии и России, предположительно, в декабре этого года.
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экономика, абхазия, политика, россия
экономика, абхазия, политика, россия
Правительство России одобрило ратификацию Соглашения о поддержке Инвестпрограммы 22-25
15:33 10.11.2022 (обновлено: 16:10 10.11.2022)
В настоящий момент законопроект о ратификации Соглашения находится на рассмотрении в Администрации президента Абхазии.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik
. Правительство РФ одобрило ратификацию Соглашения между Россией и Абхазией о поддержке реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. Об этом сообщается на сайте
Минэкономики Абхазии.
"Одно из главных условий реализации программы – гармонизация законодательства Абхазии с российским. В первую очередь это важно для российского бизнеса. Пакет законопроектов по защите прав инвесторов уже находится на рассмотрении Парламента Республики Абхазия", – приводятся словам министра экономразвития Максима Решетникова.
Реализация Соглашения в ближайшие три года обойдется в более чем 22 млрд руб:
15,4 млрд руб будет выделено из бюджета России,
6,7 млрд руб – из резервного фонда.
модернизацию энергосистемы республики,
повышение зарплат бюджетникам,
поддержку ключевых отраслей экономики – сельского хозяйства, промышленной переработки и туризма,
предприятия малого бизнеса смогут получить от государства льготные кредиты и субсидии,
появится возможность возместить затраты на российское оборудование.
Соглашение было подписано в августе 2022 года, сейчас оно находится на рассмотрении в Администрации президента Абхазии.
С российской стороны документ прошел согласование во всех профильных ведомствах.
Соглашение вступит в силу после ратификации сторонами и обмена нотами между МИД Абхазии и России, предположительно, в декабре этого года.