https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/pravitelstvo-rossii-odobrilo-ratifikatsiyu-soglasheniya-o-podderzhke-investprogrammy-22-25-1042571193.html

Правительство России одобрило ратификацию Соглашения о поддержке Инвестпрограммы 22-25

Правительство России одобрило ратификацию Соглашения о поддержке Инвестпрограммы 22-25

В настоящий момент законопроект о ратификации Соглашения находится на рассмотрении в Администрации президента Абхазии. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T15:33+0300

2022-11-10T15:33+0300

2022-11-10T16:10+0300

в абхазии

экономика

абхазия

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037871762_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3d7d704afb190e684dd4e1219073a72.jpg

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Правительство РФ одобрило ратификацию Соглашения между Россией и Абхазией о поддержке реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. Об этом сообщается на сайте Минэкономики Абхазии. Реализация Соглашения в ближайшие три года обойдется в более чем 22 млрд руб: Средства пойдут на:Соглашение было подписано в августе 2022 года, сейчас оно находится на рассмотрении в Администрации президента Абхазии.С российской стороны документ прошел согласование во всех профильных ведомствах. Соглашение вступит в силу после ратификации сторонами и обмена нотами между МИД Абхазии и России, предположительно, в декабре этого года.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

экономика, абхазия, политика, россия