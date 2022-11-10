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Санкции за нарушение ПДД в нетрезвом виде будут ужесточены в Абхазии

Санкции за нарушение ПДД в нетрезвом виде будут ужесточены в Абхазии

Президент Аслан Бжания заявил о бескомпромиссной борьбе с нарушителями правил дорожного движения. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T13:40+0300

2022-11-10T13:40+0300

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Будут ужесточены санкции за нарушение правил дорожного движения, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом перед гражданами республики в четверг, 10 ноября.Предложение предусматривает лишения водительских прав сразу на полгода, а при неуплате штрафа в месячный срок – лишать прав на один год."За управление транспортным средством лицами, лишенными прав, вместо штрафа, как практикуется сейчас, будет административный арест – здесь написано на пять суток, но думаю, что надо на 15, и увеличение срока лишения прав на один год. Точно так же будут ужесточены меры за невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это арест сроком на 15 суток с лишением прав на шесть месяцев", – сказал президент.То же деяние, совершенное повторно в течение года – арест сроком на 30 суток и лишение прав на год.Также будут ужесточено наказание за выезд на полосу встречного движения, движение на запрещающие знаки и нарушение скоростного режима.Глава государства сообщил, что по его поручению в МВД разработан проект программы по созданию единой системы фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах республики.Планируется установка 80 стационарных и 15 передвижных комплексов фиксации правонарушений на республиканской трассе и городских дорогах Абхазии.На разработку и внедрение системы предусмотрено 203 миллиона рублей, рассказал Бжания.

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