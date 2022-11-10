https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/zantariya-rasskazal-v-kakom-sluchae-sukhumges-mozhet-podat-napryazhenie-v-obschuyu-energosistemu-1042559705.html
Зантария рассказал, в каком случае СухумГЭС может подать напряжение в общую энергосистему
Зантария рассказал, в каком случае СухумГЭС может подать напряжение в общую энергосистему
В Парламенте состоялось рабочее заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Какие вопросы стояли на повестке встречи... 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T16:16+0300
2022-11-10T16:16+0300
2022-11-10T16:51+0300
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Зантария рассказал, в каком случае Сухум-ГЭС может подать напряжение в общую энергосистему
Зантария рассказал, в каком случае Сухум-ГЭС может подать напряжение в общую энергосистему
В Парламенте состоялось рабочее заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Какие вопросы стояли на повестке встречи, в эфире радио Sputnik рассказал глава комитета Резо Зантария. Он также, уже в качестве технического директора СухумГЭС, оценил возможности этого объекта по оказанию помощи государственным предприятиям и организациям, не способным выполнять свои задачи в условиях энергокризиса.Глава комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария рассказал, какие обсуждения вызвали законопроекты, которые рассматривались на заседании, в частности, законопроект "о градостроительном кодексе".Говоря об энергокризисе в Абхазии, Зантария обозначил возможности СухумГЭС, сказал, в каком случае электростанция может подавать напряжение в общую энергосистему."Если обесточилась страна, то ГЭС может подавать электричество, но ее нужно обеспечить проводами. Провода должны дойти до потребителя, которого вы обозначили, в той мощности, которую может выдавать Сухумская ГЭС. Нужно из общей системы внутри выключить выключатели и подать только туда напряжение, это невозможно исходя из существующей сегодня схемы энергоснабжения, но стремиться к этому, наверное, нужно. Это реализуемые вещи", – сказал Зантария.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты энергетика, подкасты, аудио
подкасты энергетика, подкасты, аудио
В Парламенте состоялось рабочее заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Какие вопросы стояли на повестке встречи, в эфире радио Sputnik рассказал глава комитета Резо Зантария. Он также, уже в качестве технического директора СухумГЭС, оценил возможности этого объекта по оказанию помощи государственным предприятиям и организациям, не способным выполнять свои задачи в условиях энергокризиса.
Глава комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария рассказал, какие обсуждения вызвали законопроекты, которые рассматривались на заседании, в частности, законопроект "о градостроительном кодексе".
Говоря об энергокризисе в Абхазии, Зантария обозначил возможности СухумГЭС, сказал, в каком случае электростанция может подавать напряжение в общую энергосистему.
"Если обесточилась страна, то ГЭС может подавать электричество, но ее нужно обеспечить проводами. Провода должны дойти до потребителя, которого вы обозначили, в той мощности, которую может выдавать Сухумская ГЭС. Нужно из общей системы внутри выключить выключатели и подать только туда напряжение, это невозможно исходя из существующей сегодня схемы энергоснабжения, но стремиться к этому, наверное, нужно. Это реализуемые вещи", – сказал Зантария.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.