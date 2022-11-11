https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/amerikanist-o-vyborakh-v-kongress-ssha-bayden-riskuet-poteryat-kontrol-1042545628.html

Американист о выборах в Конгресс США: Байден рискует потерять контроль

Американист о выборах в Конгресс США: Байден рискует потерять контроль

Как изменится американская внешняя политика и, в частности, помощь Украине по итогам промежуточных выборов в Конгресс, ждет ли Джо Байдена импичмент, рассказал... 11.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-11T09:10+0300

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Американист о выборах в Конгресс США: Байден рискует потерять контроль Американист о выборах в Конгресс США: Байден рискует потерять контроль

"Данная гонка, как всегда, напряженная. Как всегда, все решается в спорных штатах. Сейчас, если говорить о Сенате, то там сейчас из ста сенаторов по 48 у демократов и республиканцев, осталось решить вопрос с четырьмя. Крайне острая борьба и очень непредсказуемый итог. Правда, последние опросы все-таки давали преимущество республиканцам", – сказал Потапейко.Что касается Палаты представителей, пока дело идет к тому, что серьезный численный перевес достанется республиканцам, отмечает эксперт."Партия Джо Байдена вполне рискует потерять контроль над нижней палатой Конгресса, и есть довольно серьезный шанс потери контроля над верхней палатой, хоть и с минимальным перевесом в одно-два места. А это означает, что для администрации Джо Байдена следующие два года до следующих выборов (а они будут одновременно и парламентскими, и президентскими) будут гораздо более сложными, чем до нынешнего момента", – отметил Потапейко.После того как решится судьба двух палат Конгресса, станет понятно, какие последствия от изменений американской политики ожидают весь мир, в том числе Россию, Беларусь и другие регионы, включая Китай и вопрос Тайваня, а также военную помощь Украине.Пока дело идет к тому, что Байден потеряет поддержку законодательной ветви власти, подчеркивает эксперт."Ситуация сейчас очень сложная, особенная. Многое поставлено на карту. США сейчас разделены внутренне вплоть до того, что некоторые горячие головы спешат рассуждать о грядущей гражданской войне. Такой раскол не наблюдался с 60-х годов", – отметил Потапейко.

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