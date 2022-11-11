https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/amerikanist-o-vyborakh-v-kongress-ssha-bayden-riskuet-poteryat-kontrol-1042545628.html
Американист о выборах в Конгресс США: Байден рискует потерять контроль
Американист о выборах в Конгресс США: Байден рискует потерять контроль
Как изменится американская внешняя политика и, в частности, помощь Украине по итогам промежуточных выборов в Конгресс, ждет ли Джо Байдена импичмент, рассказал... 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T09:10+0300
2022-11-11T09:10+0300
2022-11-11T09:10+0300
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Американист о выборах в Конгресс США: Байден рискует потерять контроль
Американист о выборах в Конгресс США: Байден рискует потерять контроль
"Данная гонка, как всегда, напряженная. Как всегда, все решается в спорных штатах. Сейчас, если говорить о Сенате, то там сейчас из ста сенаторов по 48 у демократов и республиканцев, осталось решить вопрос с четырьмя. Крайне острая борьба и очень непредсказуемый итог. Правда, последние опросы все-таки давали преимущество республиканцам", – сказал Потапейко.Что касается Палаты представителей, пока дело идет к тому, что серьезный численный перевес достанется республиканцам, отмечает эксперт."Партия Джо Байдена вполне рискует потерять контроль над нижней палатой Конгресса, и есть довольно серьезный шанс потери контроля над верхней палатой, хоть и с минимальным перевесом в одно-два места. А это означает, что для администрации Джо Байдена следующие два года до следующих выборов (а они будут одновременно и парламентскими, и президентскими) будут гораздо более сложными, чем до нынешнего момента", – отметил Потапейко.После того как решится судьба двух палат Конгресса, станет понятно, какие последствия от изменений американской политики ожидают весь мир, в том числе Россию, Беларусь и другие регионы, включая Китай и вопрос Тайваня, а также военную помощь Украине.Пока дело идет к тому, что Байден потеряет поддержку законодательной ветви власти, подчеркивает эксперт."Ситуация сейчас очень сложная, особенная. Многое поставлено на карту. США сейчас разделены внутренне вплоть до того, что некоторые горячие головы спешат рассуждать о грядущей гражданской войне. Такой раскол не наблюдался с 60-х годов", – отметил Потапейко.
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подкасты, сша, выборы, россия, аудио
подкасты, сша, выборы, россия, аудио
Американист о выборах в Конгресс США: Байден рискует потерять контроль
Как изменится американская внешняя политика и, в частности, помощь Украине по итогам промежуточных выборов в Конгресс, ждет ли Джо Байдена импичмент, рассказал политический эксперт, американист Павел Потапейко.
"Данная гонка, как всегда, напряженная. Как всегда, все решается в спорных штатах. Сейчас, если говорить о Сенате, то там сейчас из ста сенаторов по 48 у демократов и республиканцев, осталось решить вопрос с четырьмя. Крайне острая борьба и очень непредсказуемый итог. Правда, последние опросы все-таки давали преимущество республиканцам", – сказал Потапейко.
Что касается Палаты представителей, пока дело идет к тому, что серьезный численный перевес достанется республиканцам, отмечает эксперт.
"Партия Джо Байдена вполне рискует потерять контроль над нижней палатой Конгресса, и есть довольно серьезный шанс потери контроля над верхней палатой, хоть и с минимальным перевесом в одно-два места. А это означает, что для администрации Джо Байдена следующие два года до следующих выборов (а они будут одновременно и парламентскими, и президентскими) будут гораздо более сложными, чем до нынешнего момента", – отметил Потапейко.
После того как решится судьба двух палат Конгресса, станет понятно, какие последствия от изменений американской политики ожидают весь мир, в том числе Россию, Беларусь и другие регионы, включая Китай и вопрос Тайваня, а также военную помощь Украине.
Пока дело идет к тому, что Байден потеряет поддержку законодательной ветви власти, подчеркивает эксперт.
"Ситуация сейчас очень сложная, особенная. Многое поставлено на карту. США сейчас разделены внутренне вплоть до того, что некоторые горячие головы спешат рассуждать о грядущей гражданской войне. Такой раскол не наблюдался с 60-х годов", – отметил Потапейко.