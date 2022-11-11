https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/iskusstvennye-krovenosnye-sosudy-nauchilis-delat-v-rossii-1042578418.html

Искусственные кровеносные сосуды научились делать в России

Искусственные кровеносные сосуды научились делать в России

Технология подойдет и для создания других имплантов, которые можно будет подгонять под индивидуальные особенности пациента. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) создали установку, которая позволяет создать искусственные кровеносные сосуды различного диаметра из отечественных полимеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.Эксперты предполагают, что импланты, созданные по этой технологии, будут работать точнее зарубежных аналогов и стоить гораздо дешевле. "Разработанная нами технология простая, легко масштабируемая, позволяет изготавливать искусственные сосуды диаметром от 1 до 40 миллиметров. Это дает возможность создавать с ее помощью не только крупные магистральные артерии, но и маленькие вены", - отметил руководитель проекта, научный сотрудник Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Евгений Больбасов.По словам эксперта, университет уже готов поставлять необходимое оборудование в медицинские центры и другие научно-производственные организации, использующие метод электроспиннинга в решении своих технологических задач.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/za-mir-i-razvitie-otkrytiya-i-izobreteniya-abkhazskikh-uchenykh-1042558883.html

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