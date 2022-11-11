https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/platezhi-v-abkhazskiy-byudzhet-ot-investorov-1042583956.html
Платежи в абхазский бюджет от инвесторов
Платежи в абхазский бюджет от инвесторов
В четверг, 10 ноября, президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Абхазии, а также ответил на вопросы журналистов и представителей... 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T14:30+0300
2022-11-11T14:30+0300
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Глава государства отметил, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к Абхазии, и напомнил о двух морских портах в республике и транзитных возможностях.Бжания пояснил, что с начала года от инвесторов в бюджет страны поступило более двух миллиардов рублей, 807 миллионов из них – от компаний с участием иностранного капитала.
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инфографика, бюджет, мультимедиа, абхазия, экономика, финансы, инфографика
инфографика, бюджет, мультимедиа, абхазия, экономика, финансы, инфографика
Платежи в абхазский бюджет от инвесторов
14:30 11.11.2022 (обновлено: 15:06 11.11.2022)
В четверг, 10 ноября, президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Абхазии, а также ответил на вопросы журналистов и представителей общественности.
Глава государства отметил, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к Абхазии, и напомнил о двух морских портах в республике и транзитных возможностях.
Бжания пояснил, что с начала года от инвесторов в бюджет страны поступило более двух миллиардов рублей, 807 миллионов из них – от компаний с участием иностранного капитала.