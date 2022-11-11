https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/platezhi-v-abkhazskiy-byudzhet-ot-investorov-1042583956.html

Платежи в абхазский бюджет от инвесторов

Платежи в абхазский бюджет от инвесторов

В четверг, 10 ноября, президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Абхазии, а также ответил на вопросы журналистов и представителей... 11.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-11T14:30+0300

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Глава государства отметил, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к Абхазии, и напомнил о двух морских портах в республике и транзитных возможностях.Бжания пояснил, что с начала года от инвесторов в бюджет страны поступило более двух миллиардов рублей, 807 миллионов из них – от компаний с участием иностранного капитала.

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