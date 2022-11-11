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Спасатели нашли пропавшего жителя села Багмаран
Спасатели нашли пропавшего жителя села Багмаран
Родственники и соседи вместе со спасателями из МЧС вели поиски Дениса Кортава с двух часов дня. 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T21:58+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили пропавшего жителя села Багмаран Гулрыпшского района, сообщает пресс-служба ведомства.Денис Кортава ушел из дома, о его местонахождении ничего не было известно.Поиски начались в 14:00 и велись на протяжении всего дня. В 18:35 пропавший был найден, он благополучно вернулся домой.
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абхазия, мчс абхазии, новости
Спасатели нашли пропавшего жителя села Багмаран
21:58 11.11.2022 (обновлено: 00:36 12.11.2022)
Родственники и соседи вместе со спасателями из МЧС вели поиски Дениса Кортава с двух часов дня.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik.
Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили пропавшего жителя села Багмаран Гулрыпшского района, сообщает
пресс-служба ведомства.
Денис Кортава ушел из дома, о его местонахождении ничего не было известно.
Поиски начались в 14:00 и велись на протяжении всего дня. В 18:35 пропавший был найден, он благополучно вернулся домой.