https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/takie-obstoyatelstva-shat-ipa-o-sostoyanii-ekonomiki-abkhazii--1042588584.html
Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии
Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии
Как ситуация в экономике России отразилась на Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T16:44+0300
2022-11-11T16:44+0300
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Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии
Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская банковская система хорошо выдержала шоки 2022 года. Как в целом ситуация в экономике России отразилась на Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа. Не во всех сегментах экономики, но в некоторых наблюдается экономическая активность. Пример тому, как сказала Шат-ипа, туристическая сфера, инвестиционная деятельность. Однако в абхазской экономике растет доля теневого сектора. Если ситуация не изменится, то теневая экономика "съест" легальную экономику. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, экономика, аудио
подкасты, такие обстоятельства, экономика, аудио
Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии
16:44 11.11.2022 (обновлено: 17:07 11.11.2022)
Как ситуация в экономике России отразилась на Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская банковская система хорошо выдержала шоки 2022 года. Как в целом ситуация в экономике России отразилась на Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа.
Не во всех сегментах экономики, но в некоторых наблюдается экономическая активность. Пример тому, как сказала Шат-ипа, туристическая сфера, инвестиционная деятельность.
Однако в абхазской экономике растет доля теневого сектора. Если ситуация не изменится, то теневая экономика "съест" легальную экономику.
Подробности слушайте в аудиофайле.