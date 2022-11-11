https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/takie-obstoyatelstva-shat-ipa-o-sostoyanii-ekonomiki-abkhazii--1042588584.html

Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии

Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии

Как ситуация в экономике России отразилась на Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа 11.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-11T16:44+0300

2022-11-11T16:44+0300

2022-11-11T17:07+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0b/1042588429_0:31:1281:751_1920x0_80_0_0_a57f955bbec32fc4d3c1c730383f398d.jpg

Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии Такие обстоятельства: Шат-ипа о состоянии экономики Абхазии

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская банковская система хорошо выдержала шоки 2022 года. Как в целом ситуация в экономике России отразилась на Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа. Не во всех сегментах экономики, но в некоторых наблюдается экономическая активность. Пример тому, как сказала Шат-ипа, туристическая сфера, инвестиционная деятельность. Однако в абхазской экономике растет доля теневого сектора. Если ситуация не изменится, то теневая экономика "съест" легальную экономику. Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, экономика, аудио