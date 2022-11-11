https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/takie-obstoyatelstva-yurist-o-vozmozhnosti-grazhdan-abkhazii-uchastvovat-v-razrabotke-zakonov-1042576503.html
Такие обстоятельства: юрист о возможности граждан Абхазии участвовать в разработке законов
Такие обстоятельства: юрист о возможности граждан Абхазии участвовать в разработке законов
"Хорошая и правильная инициатива, которая может дать большой полезный эффект", так охарактеризовал юрист Олег Папаскири возможность участия жителей Абхазии в... 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T12:26+0300
2022-11-11T12:26+0300
2022-11-11T12:27+0300
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Такие обстоятельства: юрист о возможности граждан Абхазии участвовать в разработке законов
Такие обстоятельства: юрист о возможности граждан Абхазии участвовать в разработке законов
Жители Абхазии смогут принять участие в разработке законов. Кабмин республики запустил на сайте раздел "Законопроектная деятельность". Там можно знакомиться с проектами законов на этапе разработки, прокомментировать их или задавать вопросы. Как обещают на сайте Кабмина все предложения поступят в Аппарат правительства и будут учтены в работе над законом.Возможность принять участие в разработке законов, которую предоставил Кабинет министров общественности страны, в эфире радио Sputnik оценил юрист Олег Папаскири.Полная версия беседы в аудиофайле.
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кабинет министров абхазии, законопроекты, граждане, подкасты, аудио
кабинет министров абхазии, законопроекты, граждане, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: юрист о возможности граждан Абхазии участвовать в разработке законов
12:26 11.11.2022 (обновлено: 12:27 11.11.2022)
"Хорошая и правильная инициатива, которая может дать большой полезный эффект", так охарактеризовал юрист Олег Папаскири возможность участия жителей Абхазии в разработке законопроектов.
Жители Абхазии смогут принять участие в разработке законов. Кабмин республики запустил на сайте раздел "Законопроектная деятельность". Там можно знакомиться с проектами законов на этапе разработки, прокомментировать их или задавать вопросы. Как обещают на сайте Кабмина все предложения поступят в Аппарат правительства и будут учтены в работе над законом.
Возможность принять участие в разработке законов, которую предоставил Кабинет министров общественности страны, в эфире радио Sputnik
оценил юрист Олег Папаскири.
Полная версия беседы в аудиофайле
.