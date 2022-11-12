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Лютахина рассказала, о чем должны знать грибники в Абхазии

Лютахина рассказала, о чем должны знать грибники в Абхазии

Опытная путешественница, грибник Надежда Лютахина в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о том, как правильно ходить за грибами. 12.11.2022, Sputnik Абхазия

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Лютахина рассказала, о чем должны знать грибники в Абхазии Лютахина рассказала, о чем должны знать грибники в Абхазии

В начале недели двоих заблудившихся грибников нашли сотрудники МЧС Абхазии в горах Абхазии. На этой же неделе стало известно о гибели жительницы Гагры, которую тоже долго искали. Ее тело нашли в районе Хашупсинского каньона. По предварительной версии, женщина сорвалась с обрыва высотой около 100 метров. В лесах Абхазии легко заблудиться даже опытному грибнику, поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать максимальную осторожность, предупреждать близких перед уходом и сообщать свой маршрут, иметь при себе надежные средства связи, усвоить правила ориентирования на местности. Опытная путешественница, грибник Надежда Лютахина в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о том, как правильно ходить за грибами. Слушайте подкаст.

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