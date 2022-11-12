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Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
О том, как современная наука объясняет появление у человека сознания, рассказал эволюционный психолог Иван Хватов. 12.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-12T13:55+0300
2022-11-12T13:55+0300
2022-11-12T13:55+0300
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Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
Несмотря на то, что у нас с обезьянами был общий предок, в ходе эволюции сознание появилось только у человека. Что такое сенсорная депривация, присущи ли язык и речь только людям, и чем наша память отличается от памяти животных? Может ли труд сделать из обезьяны человека и можно ли научить ее говорить? Где находится сознание, что это и как оно появилось? На вопросы ответил эволюционный психолог, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов.Еще больше интересных лекций и неожиданных фактов о психологии человека и животных вы можете найти на каналах Ивана Хватова в Youtube или Telegram.О том, зачем ученым нужны хранилища образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга помогает понять работу живого, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
О том, как современная наука объясняет появление у человека сознания, рассказал эволюционный психолог Иван Хватов.
Несмотря на то, что у нас с обезьянами был общий предок, в ходе эволюции сознание появилось только у человека. Что такое сенсорная депривация, присущи ли язык и речь только людям, и чем наша память отличается от памяти животных?
Может ли труд сделать из обезьяны человека и можно ли научить ее говорить? Где находится сознание, что это и как оно появилось? На вопросы ответил эволюционный психолог, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа
Иван Хватов.
Еще больше интересных лекций и неожиданных фактов о психологии человека и животных вы можете найти на каналах Ивана Хватова в Youtube
или Telegram
.
О том, зачем ученым нужны хранилища образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга помогает понять работу живого, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?
".