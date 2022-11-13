https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/chempionat-abkhazii-po-basketbolu-sredi-muzhskikh-komand-otkrylsya-v-sukhume-1042609451.html
Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд открылся в Сухуме
Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд открылся в Сухуме
В Чемпионате Абхазии по баскетболу сезона 2022-2023 годов принимают участие восемь команд. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T20:40+0300
2022-11-13T20:40+0300
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония открытия Чемпионата Абхазии по баскетболу среди мужских команд прошла в Сухуме в воскресенье, 13 ноября, рассказал Sputnik заместитель президента Федерации баскетбола Абхазии Беслан Шларба. Он уточнил, что в чемпионате участвуют восемь команд - "Дранда", "Крылья Абхазии", "Сухум", "Спартак", "Гагра", "Гюэнос", "Гудаута" и команда Абхазского госуниверситета. "Гагра" вышла против "Гюэнос" и проиграла со счетом 53:79. Также сразились команды "Гудаута" и "Спартак". Победу одержать удалось гудаутцам со счетом 76:39. Шларба отметил, что первые игры в рамках нового чемпионата продемонстрировали хорошую подготовку команд и их стремление к победе. Чемпионат будет проходить турами и завершится уже в следующем году.Федерация баскетбола Абхазии выразила благодарность компании "А-Мобайл" и Представительство Россотрудничества в Абхазии за поддержку и развитие баскетбола.
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спорт, абхазия, баскетбол
спорт, абхазия, баскетбол
Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд открылся в Сухуме
В Чемпионате Абхазии по баскетболу сезона 2022-2023 годов принимают участие восемь команд.
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония открытия Чемпионата Абхазии по баскетболу среди мужских команд прошла в Сухуме в воскресенье, 13 ноября, рассказал Sputnik заместитель президента Федерации баскетбола Абхазии Беслан Шларба.
Он уточнил, что в чемпионате участвуют восемь команд - "Дранда", "Крылья Абхазии", "Сухум", "Спартак", "Гагра", "Гюэнос", "Гудаута" и команда Абхазского госуниверситета.
"Чемпионат открыли матчем между "Драндой" и "Крыльями Абхазии". Победу одержали "Крылья Абхазии" со счетом 99:62. Затем состоялась официальная церемония открытия. После этого сыграли "Сухум" и Абхазский Госуниверситет, который уступил сопернику со счетом 80:49", - отметил он.
"Гагра" вышла против "Гюэнос" и проиграла со счетом 53:79. Также сразились команды "Гудаута" и "Спартак". Победу одержать удалось гудаутцам со счетом 76:39.
Шларба отметил, что первые игры в рамках нового чемпионата продемонстрировали хорошую подготовку команд и их стремление к победе. Чемпионат будет проходить турами и завершится уже в следующем году.
Федерация баскетбола Абхазии выразила благодарность компании "А-Мобайл" и Представительство Россотрудничества в Абхазии за поддержку и развитие баскетбола.