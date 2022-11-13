https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/chetyre-cheloveka-pogiblo-pri-vzryve-v-stambule--1042607918.html

Число жертв при взрыве в Стамбуле выросло до шести

Число жертв при взрыве в Стамбуле выросло до шести

Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

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стамбул

происшествия

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что число жертв при взрыве в центре Стамбула выросло до шести, 53 ранены.Он назвал взрыв "нападением с бомбой". Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования взрыва в центре города.

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