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Число жертв при взрыве в Стамбуле выросло до шести
Число жертв при взрыве в Стамбуле выросло до шести
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T18:20+0300
2022-11-13T18:20+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что число жертв при взрыве в центре Стамбула выросло до шести, 53 ранены.Он назвал взрыв "нападением с бомбой". Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования взрыва в центре города.
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турция, стамбул, происшествия
турция, стамбул, происшествия
Число жертв при взрыве в Стамбуле выросло до шести
18:20 13.11.2022 (обновлено: 18:25 13.11.2022)
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что число жертв при взрыве в центре Стамбула выросло до шести, 53 ранены.
Он назвал взрыв "нападением с бомбой".
Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования взрыва в центре города.