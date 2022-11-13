https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/chislo-administrativnykh-pravonarusheniy-na-granitse-rossii-i-abkhzazii-vozroslo-1042602846.html
Число административных правонарушений на границе России и Абхазии возросло
Число административных правонарушений на границе России и Абхазии возросло
В Сочи состоялась встреча представителей правоохранительных подразделений ГТК Абхазии и ФТС России. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T08:55+0300
2022-11-13T08:55+0300
2022-11-13T09:59+0300
в абхазии
таможенный контроль
южное таможенное управление
федеральная таможенная служба рф
россия
абхазия
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. С начала 2022 года возбуждено 306 дел об административных правонарушениях на российско-абхазской границе, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. При этом 106 дел из них возбуждены по фактам незаконного перемещения табачной продукции. Возбуждено десять уголовных дел:Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила порядка восьми млн руб. Речь идет о незаконном ввозе и эксплуатации иностранных автомобилей из Абхазии на территории России.Таможенниками проводится проверка еще по 19 фактам с наличием признаков уголовного преступления.По итогам таможенные службы России и Абхазии подписали Протокол совместных мероприятий по борьбе с таможенными правонарушениями.
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таможенный контроль, южное таможенное управление, федеральная таможенная служба рф, россия, абхазия
таможенный контроль, южное таможенное управление, федеральная таможенная служба рф, россия, абхазия
Число административных правонарушений на границе России и Абхазии возросло
08:55 13.11.2022 (обновлено: 09:59 13.11.2022)
В Сочи состоялась встреча представителей правоохранительных подразделений ГТК Абхазии и ФТС России.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. С начала 2022 года возбуждено 306 дел об административных правонарушениях на российско-абхазской границе, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни.
При этом 106 дел из них возбуждены по фактам незаконного перемещения табачной продукции.
Возбуждено десять уголовных дел:
в том числе два - по контрабанде табачной продукции,
три - по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,
три - по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила порядка восьми млн руб. Речь идет о незаконном ввозе и эксплуатации иностранных автомобилей из Абхазии на территории России.
Таможенниками проводится проверка еще по 19 фактам с наличием признаков уголовного преступления.
По итогам таможенные службы России и Абхазии подписали Протокол совместных мероприятий по борьбе с таможенными правонарушениями.