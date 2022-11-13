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Число административных правонарушений на границе России и Абхазии возросло
Число административных правонарушений на границе России и Абхазии возросло
В Сочи состоялась встреча представителей правоохранительных подразделений ГТК Абхазии и ФТС России. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. С начала 2022 года возбуждено 306 дел об административных правонарушениях на российско-абхазской границе, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. При этом 106 дел из них возбуждены по фактам незаконного перемещения табачной продукции. Возбуждено десять уголовных дел:Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила порядка восьми млн руб. Речь идет о незаконном ввозе и эксплуатации иностранных автомобилей из Абхазии на территории России.Таможенниками проводится проверка еще по 19 фактам с наличием признаков уголовного преступления.По итогам таможенные службы России и Абхазии подписали Протокол совместных мероприятий по борьбе с таможенными правонарушениями.
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таможенный контроль, южное таможенное управление, федеральная таможенная служба рф, россия, абхазия
таможенный контроль, южное таможенное управление, федеральная таможенная служба рф, россия, абхазия

Число административных правонарушений на границе России и Абхазии возросло

08:55 13.11.2022 (обновлено: 09:59 13.11.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян КПП Псоу
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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В Сочи состоялась встреча представителей правоохранительных подразделений ГТК Абхазии и ФТС России.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. С начала 2022 года возбуждено 306 дел об административных правонарушениях на российско-абхазской границе, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни.
При этом 106 дел из них возбуждены по фактам незаконного перемещения табачной продукции.
Возбуждено десять уголовных дел:
в том числе два - по контрабанде табачной продукции,
три - по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,
три - по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила порядка восьми млн руб. Речь идет о незаконном ввозе и эксплуатации иностранных автомобилей из Абхазии на территории России.
Таможенниками проводится проверка еще по 19 фактам с наличием признаков уголовного преступления.
По итогам таможенные службы России и Абхазии подписали Протокол совместных мероприятий по борьбе с таможенными правонарушениями.
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