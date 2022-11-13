https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/chislo-administrativnykh-pravonarusheniy-na-granitse-rossii-i-abkhzazii-vozroslo-1042602846.html

Число административных правонарушений на границе России и Абхазии возросло

Число административных правонарушений на границе России и Абхазии возросло

В Сочи состоялась встреча представителей правоохранительных подразделений ГТК Абхазии и ФТС России. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-13T08:55+0300

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в абхазии

таможенный контроль

южное таможенное управление

федеральная таможенная служба рф

россия

абхазия

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. С начала 2022 года возбуждено 306 дел об административных правонарушениях на российско-абхазской границе, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. При этом 106 дел из них возбуждены по фактам незаконного перемещения табачной продукции. Возбуждено десять уголовных дел:Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила порядка восьми млн руб. Речь идет о незаконном ввозе и эксплуатации иностранных автомобилей из Абхазии на территории России.Таможенниками проводится проверка еще по 19 фактам с наличием признаков уголовного преступления.По итогам таможенные службы России и Абхазии подписали Протокол совместных мероприятий по борьбе с таможенными правонарушениями.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможенный контроль, южное таможенное управление, федеральная таможенная служба рф, россия, абхазия