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Дополнительное время: о Кубке Абхазии по футболу и итогах сезона
Дополнительное время: о Кубке Абхазии по футболу и итогах сезона
Ведущий программы о спорте "Дополнительное время" на радио Sputnik Лаша Когония побеседовал в эфире с президентом Федерации футбола Абхазии Таращем Хагба и... 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T15:00+0300
2022-11-13T15:00+0300
2022-11-13T15:09+0300
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Дополнительное время: о Кубке Абхазии по футболу и итогах сезона
Дополнительное время: о Кубке Абхазии по футболу и итогах сезона
Ведущий программы о спорте "Дополнительное время" на радио Sputnik Лаша Когония побеседовал в эфире с президентом Федерации футбола Абхазии Таращем Хагба и юным, преданным болельщиком футбольного клуба "Нарт" Константином Квачахия. Речь шла об итогах Кубка Абхазии по футболу и матчах национального первенства за звание чемпиона Абхазии.Полная версия беседы в аудиофайле.Финальная игра Кубка Абхазии по футболу состоялась на столичном стадионе "Динамо" 8 ноября. Гудаутская " Рица" выиграла Кубок Абхазии по футболу, обыграв столичный "Нарт" со счетом 4:2.Таким образом, по итогам матча гудаутская команда к чемпионству в национальном первенстве в этом году добавила победу и в Кубке.В последний раз "Рица" становилась обладательницей Кубка страны в 2015 году, "Нарт" побеждал в 2019 году. Прошлогодним победителем Кубка страны была команда "Гагра".
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дополнительное время, футбол, подкасты, аудио
дополнительное время, футбол, подкасты, аудио
Дополнительное время: о Кубке Абхазии по футболу и итогах сезона
15:00 13.11.2022 (обновлено: 15:09 13.11.2022)
Ведущий программы о спорте "Дополнительное время" на радио Sputnik Лаша Когония побеседовал в эфире
с президентом Федерации футбола Абхазии Таращем Хагба и юным, преданным болельщиком футбольного клуба "Нарт" Константином Квачахия. Речь шла об итогах Кубка Абхазии по футболу и матчах национального первенства за звание чемпиона Абхазии.
Полная версия беседы в аудиофайле.
Финальная игра Кубка Абхазии по футболу состоялась на столичном стадионе "Динамо" 8 ноября. Гудаутская " Рица" выиграла Кубок Абхазии по футболу, обыграв столичный "Нарт" со счетом 4:2.
Таким образом, по итогам матча гудаутская команда к чемпионству в национальном первенстве в этом году добавила победу и в Кубке.
В последний раз "Рица" становилась обладательницей Кубка страны в 2015 году, "Нарт" побеждал в 2019 году. Прошлогодним победителем Кубка страны была команда "Гагра".