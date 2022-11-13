https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/knutov-rasskazal-kak-plany-ssha-mogut-privesti-mir-k-yadernomu-apokalipsisu-1042608564.html

Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису

Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису

Американцы всерьез рассматривают возможность нанесения по России превентивного ядерного удара, считает директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

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Какие планы есть у военного руководства США, и как на них ответит Россия? Какими средствами ПВО Россия обладает сегодня и чем будет защищать себя в будущем? Зачем американцам гиперзвуковые ракеты, и почему их первоначальные планы на их счет провалились? Обо всем этом смотрите на канале "Sputnik на русском".

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