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Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису
Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису
Американцы всерьез рассматривают возможность нанесения по России превентивного ядерного удара, считает директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T19:10+0300
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Какие планы есть у военного руководства США, и как на них ответит Россия? Какими средствами ПВО Россия обладает сегодня и чем будет защищать себя в будущем? Зачем американцам гиперзвуковые ракеты, и почему их первоначальные планы на их счет провалились? Обо всем этом смотрите на канале "Sputnik на русском".
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видео, мультимедиа, сша, политика, россия, видео
видео, мультимедиа, сша, политика, россия, видео
Кнутов рассказал, как планы США могут привести мир к ядерному апокалипсису
19:10 13.11.2022 (обновлено: 19:35 13.11.2022)
Американцы всерьез рассматривают возможность нанесения по России превентивного ядерного удара, считает директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Какие планы есть у военного руководства США, и как на них ответит Россия? Какими средствами ПВО Россия обладает сегодня и чем будет защищать себя в будущем? Зачем американцам гиперзвуковые ракеты, и почему их первоначальные планы на их счет провалились? Обо всем этом смотрите на канале "Sputnik на русском".