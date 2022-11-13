https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/letayuschaya-krepost-sikorskogo-i-khaos-1917-go--konets-imperatorskoy-aviatsii-1042579245.html

"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации

"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации

Об авиации и авиапромышленности в Российской империи в годы Первой Мировой войны с нами продолжил разговор доктор исторических наук и главный научный сотрудник... 13.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-13T09:45+0300

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"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации "Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации

К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского "Илья Муромец", появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы. Никто не знал, что им не суждено сбыться.Это третья и заключительная часть эпизода "Историй.doc" об истории авиации в Российской империи.О том, как Россия начала покорять небо в XIX веке, можно послушать в первой части эпизода "Историй.doc" — "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России".А о том, с чего началась Первая мировая для русских лётчиков, на какие подвиги они шли, чтобы завоевать победу, и как сражались, слушайте во второй части — "Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую".Слушайте подкасты РИА Новости.

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