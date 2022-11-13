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"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
Об авиации и авиапромышленности в Российской империи в годы Первой Мировой войны с нами продолжил разговор доктор исторических наук и главный научный сотрудник... 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T09:45+0300
2022-11-13T09:45+0300
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"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского "Илья Муромец", появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы. Никто не знал, что им не суждено сбыться.Это третья и заключительная часть эпизода "Историй.doc" об истории авиации в Российской империи.О том, как Россия начала покорять небо в XIX веке, можно послушать в первой части эпизода "Историй.doc" — "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России".А о том, с чего началась Первая мировая для русских лётчиков, на какие подвиги они шли, чтобы завоевать победу, и как сражались, слушайте во второй части — "Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую".Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Летающая крепость" Сикорского и хаос 1917-го — конец императорской авиации
Об авиации и авиапромышленности в Российской империи в годы Первой Мировой войны с нами продолжил разговор доктор исторических наук и главный научный сотрудник ИРИ РАН Михаил Мухин.
К концу Первой мировой русский воздушный флот чувствовал себя куда лучше, чем за два года до того. В бой вступили тяжёлые бомбардировщики Игоря Сикорского "Илья Муромец", появились первые авиагруппы истребителей, а воздушная разведка стала повсеместной. На 1917 год у русской авиации были грандиозные планы. Никто не знал, что им не суждено сбыться.
Это третья и заключительная часть эпизода "Историй.doc" об истории авиации в Российской империи.
О том, как Россия начала покорять небо в XIX веке, можно послушать в первой части эпизода "Историй.doc" — "Воздушный флот Екатерины II и бомбометы Александра I: начало ВВС России"
.
А о том, с чего началась Первая мировая для русских лётчиков, на какие подвиги они шли, чтобы завоевать победу, и как сражались, слушайте во второй части — "Таран, наган и первые бомбы. Как воевали русские пилоты в Первую мировую"
.
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.