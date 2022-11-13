https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/priobretennogo-grazhdanstva-rossii-mozhno-lishitsya-diskreditatsiyu-vs--1042603287.html

Приобретенного гражданства России можно лишиться за дискредитацию ВС

Приобретенного гражданства России можно лишиться за дискредитацию ВС

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве России. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-13T10:35+0300

2022-11-13T10:35+0300

2022-11-13T10:52+0300

гражданство

россия

политика

госдума рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036960986_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_7e3f5184edd3b7c7489a45f4cc401f5e.jpg

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Приобретенного гражданства России могут лишить за дискредитацию Вооруженных сил РФ.Гражданства можно лишиться за: В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гражданство, россия, политика, госдума рф, владимир путин