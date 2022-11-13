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https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/priobretennogo-grazhdanstva-rossii-mozhno-lishitsya-diskreditatsiyu-vs--1042603287.html
Приобретенного гражданства России можно лишиться за дискредитацию ВС
Приобретенного гражданства России можно лишиться за дискредитацию ВС
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве России. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
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гражданство
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политика
госдума рф
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Приобретенного гражданства России могут лишить за дискредитацию Вооруженных сил РФ.Гражданства можно лишиться за: В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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гражданство, россия, политика, госдума рф, владимир путин
гражданство, россия, политика, госдума рф, владимир путин

Приобретенного гражданства России можно лишиться за дискредитацию ВС

10:35 13.11.2022 (обновлено: 10:52 13.11.2022)
© Sputnik Табылды КадырбековСотрудник избирательной комиссии на участке №8159 в посольстве России в Киргизии вносит сведения из паспорта гражданина РФ, пришедшего проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ, в список избирателей.
Сотрудник избирательной комиссии на участке №8159 в посольстве России в Киргизии вносит сведения из паспорта гражданина РФ, пришедшего проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ, в список избирателей. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2022
© Sputnik Табылды Кадырбеков
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В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве России.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Приобретенного гражданства России могут лишить за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Гражданства можно лишиться за:
осуществление деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ;
публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий;
публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ;
публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях;
организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя;
посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму;
надругательство над российским флагом и гербом;
похищение, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия, хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки.
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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