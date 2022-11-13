https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/putin-poruchil-provesti-demobilizatsiyu-studentov-dnr-i-lnr-1042607097.html

Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР,

Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР,

Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-13T16:40+0300

2022-11-13T16:40+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

днр

лнр

россия

владимир путин

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Студентов отправят домой и они продолжат обучение. В России с 21 сентября проходила частичная мобилизация, в рамках которой в армию призвали более 300 тысяч человек, прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента предоставляется отсрочка.

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днр, лнр, россия, владимир путин