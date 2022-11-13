https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/putin-poruchil-provesti-demobilizatsiyu-studentov-dnr-i-lnr-1042607097.html
Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР,
Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР,
Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T16:40+0300
2022-11-13T16:40+0300
2022-11-13T16:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
днр
лнр
россия
владимир путин
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Студентов отправят домой и они продолжат обучение. В России с 21 сентября проходила частичная мобилизация, в рамках которой в армию призвали более 300 тысяч человек, прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента предоставляется отсрочка.
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днр, лнр, россия, владимир путин
днр, лнр, россия, владимир путин
Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР,
Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР
и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", — сказал Песков.
Студентов отправят домой и они продолжат обучение.
В России с 21 сентября проходила частичная мобилизация, в рамках которой в армию призвали более 300 тысяч человек, прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента предоставляется отсрочка.