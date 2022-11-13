https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/v-rezultate-vzryva-v-stambule-est-pogibshie-1042607785.html
В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие
В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие
Полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль в центре Стамбула, где прогремел взрыв, жителей эвакуируют, по словам очевидцев. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T17:30+0300
2022-11-13T17:30+0300
2022-11-13T17:30+0300
турция
стамбул
происшествия
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о наличии жертв и раненых в результате взрыва в центре Стамбуле."Сегодня, примерно в 16:20, в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", - сообщил губернатор журналистам.Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что правоохранителями рассматривается версия теракта. Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, стамбул, происшествия
турция, стамбул, происшествия
В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие
Полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль в центре Стамбула, где прогремел взрыв, жителей эвакуируют, по словам очевидцев.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о наличии жертв и раненых в результате взрыва в центре Стамбуле.
"Сегодня, примерно в 16:20, в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", - сообщил губернатор журналистам.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что правоохранителями рассматривается версия теракта.
Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле.