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В центре Стамбула прогремел взрыв
В центре Стамбула прогремел взрыв
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Взрыв прогремел в центре Стамбула на пешеходной туристической улице Истикляль, сообщает Sputnik Турция. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T16:47+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Взрыв прогремел в центре Стамбула на пешеходной туристической улице Истикляль, сообщает Sputnik Турция. Точной информации о количестве жертв нет. По предварительным данным, в результате взрыва пострадало, как минимум 11 человек.Район оцеплен спецслужбами, на месте работают медики и полиции.
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турция, стамбул, происшествия, в мире
турция, стамбул, происшествия, в мире
В центре Стамбула прогремел взрыв
16:47 13.11.2022 (обновлено: 16:48 13.11.2022)
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Взрыв прогремел в центре Стамбула на пешеходной туристической улице Истикляль, сообщает Sputnik Турция.
Точной информации о количестве жертв нет. По предварительным данным, в результате взрыва пострадало, как минимум 11 человек.
Район оцеплен спецслужбами, на месте работают медики и полиции.