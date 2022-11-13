https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/v-tsentre-stambula-progremel-vzryv-1042607220.html

В центре Стамбула прогремел взрыв

В центре Стамбула прогремел взрыв

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Взрыв прогремел в центре Стамбула на пешеходной туристической улице Истикляль, сообщает Sputnik Турция. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

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турция

стамбул

происшествия

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Взрыв прогремел в центре Стамбула на пешеходной туристической улице Истикляль, сообщает Sputnik Турция. Точной информации о количестве жертв нет. По предварительным данным, в результате взрыва пострадало, как минимум 11 человек.Район оцеплен спецслужбами, на месте работают медики и полиции.

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