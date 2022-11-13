ВС России сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР
14:10 13.11.2022 (обновлено: 14:19 13.11.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР
© Sputnik / РИА Новости/
В ходе отражения контратаки уничтожено более 60 солдат и офицеров противника, шесть единиц техники.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР, сообщает Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа", - заявили в Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа", - заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, полносью освобожден поселок Майорск на Донецком направлении.
В ведомстве также сообщили, что высокоточными ракетами в Черкасской области Украины уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения.