https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/vs-rossii-sorvali-ukrainskuyu-kontrataku-na-pavlovku-v-dnr-1042605980.html

ВС России сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР

ВС России сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР

В ходе отражения контратаки уничтожено более 60 солдат и офицеров противника, шесть единиц техники. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-13T14:10+0300

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР, сообщает Минобороны России."На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа", - заявили в Минобороны РФ.Кроме того, полносью освобожден поселок Майорск на Донецком направлении. В ведомстве также сообщили, что высокоточными ракетами в Черкасской области Украины уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения.

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