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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/vs-rossii-sorvali-ukrainskuyu-kontrataku-na-pavlovku-v-dnr-1042605980.html
ВС России сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР
ВС России сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР
В ходе отражения контратаки уничтожено более 60 солдат и офицеров противника, шесть единиц техники. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T14:10+0300
2022-11-13T14:19+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР, сообщает Минобороны России."На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа", - заявили в Минобороны РФ.Кроме того, полносью освобожден поселок Майорск на Донецком направлении. В ведомстве также сообщили, что высокоточными ракетами в Черкасской области Украины уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

ВС России сорвали украинскую контратаку на Павловку в ДНР

14:10 13.11.2022 (обновлено: 14:19 13.11.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2022
© Sputnik / РИА Новости
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В ходе отражения контратаки уничтожено более 60 солдат и офицеров противника, шесть единиц техники.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР, сообщает Минобороны России.

"На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа", - заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, полносью освобожден поселок Майорск на Донецком направлении.
В ведомстве также сообщили, что высокоточными ракетами в Черкасской области Украины уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения.
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