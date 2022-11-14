https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/aktsiya-urok-dobra-proshla-v-shkolakh-i-detsadakh-abkhazii-1042618127.html
Акция "Урок добра" прошла в школах и детсадах Абхазии
Акция "Урок добра" прошла в школах и детсадах Абхазии
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" проводит "Урок добра" в школах и детсадах Абхазии с 2014 года. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T14:30+0300
2022-11-14T14:30+0300
2022-11-14T15:17+0300
в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 14 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Урок добра" прошла в школах и детсадах Абхазии во Всемирный день доброты 13 ноября.Так, акцию провели в детском саду "Гунда". К празднику дети, их родители и сотрудники пожертвовали вещи, игрушки и деньги подопечным культурно-благотворительного фонда "Ашана".На занятиях дети поделились своими мыслями на тему, что такое добро. Добро, по мнению малышей, – любовь, помощь маме, бабушке, послушание и даже терпение."Я недавно поливал листья на работе у бабушки. Маме чуть-чуть не совсем помогаю. Она готовить только умеет, а я не умею, но моя сестра помогает маме – она делает блинчики. А бабушку я люблю из-за того, что у нее мягкие ручки", – ответил трехлетний Тамерлан на вопрос о том, что доброго он в последний раз сделал.В сухумской третьей школе ко Всемирному дню доброты ученики провели ярмарку, где продавали сладости собственного приготовления. Все вырученные средства также будут направлены в фонд "Ашана".В четвертом классе волонтер культурно-благотворительного фонда Лиана Векуа провела "Урок добра". Школьникам рассказали о деятельности фонда, об истории праздника, людях с ограниченными возможностями, их правах."Приводили примеры известных личностей, ребята давали очень активную обратную связь, рассказали о новых приложениях для людей с ограниченными возможностями. Мы очень довольны сегодняшним уроком и уходим, наполненные позитивной энергией", – сказала она.Всемирный день доброты ежегодно отмечают 13 ноября, в этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту.
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культурно-благотворительный фонд "ашана", общество, дети, школы, сухум, абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана", общество, дети, школы, сухум, абхазия
Акция "Урок добра" прошла в школах и детсадах Абхазии
14:30 14.11.2022 (обновлено: 15:17 14.11.2022)
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" проводит "Урок добра" в школах и детсадах Абхазии с 2014 года.
СУХУМ, 14 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Урок добра" прошла в школах и детсадах Абхазии во Всемирный день доброты 13 ноября.
Так, акцию провели в детском саду "Гунда". К празднику дети, их родители и сотрудники пожертвовали вещи, игрушки и деньги подопечным культурно-благотворительного фонда "Ашана".
"Также в группах воспитатели проводят уроки на тему добра, мы рассказываем детям, что их ежедневные добрые поступки помогут им стать лучше в будущем, объясняем смысл добра. Я считаю, что и впредь необходимо проводить такие акции, потому что детей подобные уроки заставляют задумываться о важном", – сказала методист детсада Мадина Квициния.
На занятиях дети поделились своими мыслями на тему, что такое добро. Добро, по мнению малышей, – любовь, помощь маме, бабушке, послушание и даже терпение.
"Я недавно поливал листья на работе у бабушки. Маме чуть-чуть не совсем помогаю. Она готовить только умеет, а я не умею, но моя сестра помогает маме – она делает блинчики. А бабушку я люблю из-за того, что у нее мягкие ручки", – ответил трехлетний Тамерлан на вопрос о том, что доброго он в последний раз сделал.
В сухумской третьей школе ко Всемирному дню доброты ученики провели ярмарку, где продавали сладости собственного приготовления. Все вырученные средства также будут направлены в фонд "Ашана".
В четвертом классе волонтер культурно-благотворительного фонда Лиана Векуа провела "Урок добра". Школьникам рассказали о деятельности фонда, об истории праздника, людях с ограниченными возможностями, их правах.
"Приводили примеры известных личностей, ребята давали очень активную обратную связь, рассказали о новых приложениях для людей с ограниченными возможностями. Мы очень довольны сегодняшним уроком и уходим, наполненные позитивной энергией", – сказала она.
Всемирный день доброты ежегодно отмечают 13 ноября, в этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту.