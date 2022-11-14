https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/altayskaya-tamozhnya-izyala-dva-avtomobilya-nezakonno-vvezennykh-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042613193.html

Алтайская таможня изъяла два автомобиля, незаконно ввезенных из Абхазии в Россию

Алтайская таможня изъяла два автомобиля, незаконно ввезенных из Абхазии в Россию

Алтайская таможня возбудила два уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Алтайская таможня изъяла два автомобиля, ввезенные по поддельным документам из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Алтайской таможни. По истечении сроков временного ввоза нарушители не вывезли автомобили из России и продали одну из машин третьему лицу. Суд назначил правонарушителям наказание в виде штрафа по 100 тыс руб, а также обязал владельцев авто выплатить таможенные платежи – 4,6 млн руб.

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