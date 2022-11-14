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Алтайская таможня изъяла два автомобиля, незаконно ввезенных из Абхазии в Россию
Алтайская таможня изъяла два автомобиля, незаконно ввезенных из Абхазии в Россию
Алтайская таможня возбудила два уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T10:10+0300
2022-11-14T10:10+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Алтайская таможня изъяла два автомобиля, ввезенные по поддельным документам из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Алтайской таможни. По истечении сроков временного ввоза нарушители не вывезли автомобили из России и продали одну из машин третьему лицу. Суд назначил правонарушителям наказание в виде штрафа по 100 тыс руб, а также обязал владельцев авто выплатить таможенные платежи – 4,6 млн руб.
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таможня, россия, абхазия
Алтайская таможня изъяла два автомобиля, незаконно ввезенных из Абхазии в Россию
10:10 14.11.2022 (обновлено: 10:59 14.11.2022)
Алтайская таможня возбудила два уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Алтайская таможня изъяла два автомобиля, ввезенные по поддельным документам из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Алтайской таможни.
Отмечается, что машины по фиктивным документам в Алтайский край ввезли два российских гражданина в 2021 году. Они якобы являлись водителями абхазских фирм, а авто предназначались для международной перевозки. Это позволило оформить процедуру временного ввоза и избежать уплаты таможенных платежей.
По истечении сроков временного ввоза нарушители не вывезли автомобили из России и продали одну из машин третьему лицу.
Суд назначил правонарушителям наказание в виде штрафа по 100 тыс руб, а также обязал владельцев авто выплатить таможенные платежи – 4,6 млн руб.