https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/bolee-15-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042622839.html

Более 1,5 тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию

Более 1,5 тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию

Экспорт цитрусовых из Абхазии в 2022 году может почти в два раза превзойти прошлогодние показатели, планируется собрать до 50 тысяч тонн урожая. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-14T16:30+0300

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2022-11-14T16:30+0300

в абхазии

мандарины

импорт

абхазия

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Более 1,5 тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию, сообщает Краснодарская таможня. Коммерческие партии начали ввозить на территорию России в середине октября. Только за последние сутки оформлено 130 тонн цитрусовых. Кроме мандаринов из Абхазии в Россию импортируют:Всего в Россию из республики ввезено порядка 2,2 тысячи тонн сельхозпродукции.Одно из последних нарушений – гражданин пытался переместить из Абхазии в салоне и багажнике легкового автомобиля почти 200 килограммов мандаринов без документов.Согласно законодательству, гражданам для личного пользования разрешается ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 1000 евро и весом не более 31 килограмма. В прошлом году за весь сезон с октября 2021-го по февраль 2022 года было оформлено порядка 22 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне планируется ввоз более 50 тысяч тонн плодов.

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