https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/bolee-15-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042622839.html
Более 1,5 тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
Более 1,5 тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
Экспорт цитрусовых из Абхазии в 2022 году может почти в два раза превзойти прошлогодние показатели, планируется собрать до 50 тысяч тонн урожая. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T16:30+0300
2022-11-14T16:30+0300
2022-11-14T16:30+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Более 1,5 тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию, сообщает Краснодарская таможня. Коммерческие партии начали ввозить на территорию России в середине октября. Только за последние сутки оформлено 130 тонн цитрусовых. Кроме мандаринов из Абхазии в Россию импортируют:Всего в Россию из республики ввезено порядка 2,2 тысячи тонн сельхозпродукции.Одно из последних нарушений – гражданин пытался переместить из Абхазии в салоне и багажнике легкового автомобиля почти 200 килограммов мандаринов без документов.Согласно законодательству, гражданам для личного пользования разрешается ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 1000 евро и весом не более 31 килограмма. В прошлом году за весь сезон с октября 2021-го по февраль 2022 года было оформлено порядка 22 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне планируется ввоз более 50 тысяч тонн плодов.
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мандарины, импорт, абхазия, россия
мандарины, импорт, абхазия, россия
Более 1,5 тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
Экспорт цитрусовых из Абхазии в 2022 году может почти в два раза превзойти прошлогодние показатели, планируется собрать до 50 тысяч тонн урожая.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Более 1,5 тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию, сообщает Краснодарская таможня.
Коммерческие партии начали ввозить на территорию России в середине октября.
Только за последние сутки оформлено 130 тонн цитрусовых.
Кроме мандаринов из Абхазии в Россию импортируют:
Всего в Россию из республики ввезено порядка 2,2 тысячи тонн сельхозпродукции.
С начала сезона таможенники возбудили 31 дело об административных правонарушениях по фактам несоблюдения запретов и ограничений.
Одно из последних нарушений – гражданин пытался переместить из Абхазии в салоне и багажнике легкового автомобиля почти 200 килограммов мандаринов без документов.
Согласно законодательству, гражданам для личного пользования разрешается ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 1000 евро и весом не более 31 килограмма.
В прошлом году за весь сезон с октября 2021-го по февраль 2022 года было оформлено порядка 22 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне планируется ввоз более 50 тысяч тонн плодов.