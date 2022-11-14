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Частный дом сгорел в Сухуме
Частный дом сгорел в Сухуме
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Частный бельэтажный дом загорелся на улице Деповская в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T12:13+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Частный бельэтажный дом загорелся на улице Деповская в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.В результате выгорели крыша и жилая часть помещения. Пострадавших нет.
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мчс абхазии, происшествия, сухум
Частный дом сгорел в Сухуме
12:13 14.11.2022 (обновлено: 12:22 14.11.2022)
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Частный бельэтажный дом загорелся на улице Деповская в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Огонь полностью охватил дом к моменту приезда спасателей.
В результате выгорели крыша и жилая часть помещения. Пострадавших нет.