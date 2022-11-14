https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/chastnyy-dom-sgorel-v-sukhume--1042616897.html

Частный дом сгорел в Сухуме

Частный дом сгорел в Сухуме

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Частный бельэтажный дом загорелся на улице Деповская в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Частный бельэтажный дом загорелся на улице Деповская в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.В результате выгорели крыша и жилая часть помещения. Пострадавших нет.

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