https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/chetyre-cheloveka-osudili-v-sochi-za-kontrabandu-sigaret-iz-sochi-1042625823.html

Четыре человека осудили в Сочи за контрабанду сигарет из Абхазии

Четыре человека осудили в Сочи за контрабанду сигарет из Абхазии

Табачную продукцию незаконно ввезли в Россию в тамбурах пассажирских вагонов поезда "Сухум – Москва". 14.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

таможня

сигареты

абхазия

россия

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Волетта Адлейба, Эдуард Миносян, Ахледдин Багиров и Юрий Лоза осуждены в Сочи за контрабанду сигарет из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба судов по Краснодарскому краю. Они незаконно ввезли в Россию сигареты в тамбурах пассажирских вагонов поезда "Сухум – Москва".Суд приговорил Адлейба к наказанию в виде лишения свободы на 4 года, Миносяна - на 5,5 лет, Багирова - на 4,5 года, Лозу - на 8 месяцев.Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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