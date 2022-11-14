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Четыре человека осудили в Сочи за контрабанду сигарет из Абхазии
Четыре человека осудили в Сочи за контрабанду сигарет из Абхазии
Табачную продукцию незаконно ввезли в Россию в тамбурах пассажирских вагонов поезда "Сухум – Москва". 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T17:45+0300
2022-11-14T17:45+0300
2022-11-14T18:02+0300
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Волетта Адлейба, Эдуард Миносян, Ахледдин Багиров и Юрий Лоза осуждены в Сочи за контрабанду сигарет из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба судов по Краснодарскому краю. Они незаконно ввезли в Россию сигареты в тамбурах пассажирских вагонов поезда "Сухум – Москва".Суд приговорил Адлейба к наказанию в виде лишения свободы на 4 года, Миносяна - на 5,5 лет, Багирова - на 4,5 года, Лозу - на 8 месяцев.Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима. Приговор вступил в законную силу.
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таможня, сигареты, абхазия, россия
таможня, сигареты, абхазия, россия
Четыре человека осудили в Сочи за контрабанду сигарет из Абхазии
17:45 14.11.2022 (обновлено: 18:02 14.11.2022)
Табачную продукцию незаконно ввезли в Россию в тамбурах пассажирских вагонов поезда "Сухум – Москва".
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Волетта Адлейба, Эдуард Миносян, Ахледдин Багиров и Юрий Лоза осуждены в Сочи за контрабанду сигарет из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба судов по Краснодарскому краю.
В конце 2020 года подсудимые приобрели в Абхазии 20 000 пачек сигарет без акцизных марок, рыночная стоимость которых составляет более 2 млн руб.
Они незаконно ввезли в Россию сигареты в тамбурах пассажирских вагонов поезда "Сухум – Москва".
Суд приговорил Адлейба к наказанию в виде лишения свободы на 4 года, Миносяна - на 5,5 лет, Багирова - на 4,5 года, Лозу - на 8 месяцев.
Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима. Приговор вступил в законную силу.