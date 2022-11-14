https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/glavnyy-endokrinolog-abkhazii-ezhegodno-kolichestvo-bolnykh-diabetom-uvelichivaetsya-na-4-5-1042626429.html

Главный эндокринолог Абхазии: ежегодно количество больных диабетом увеличивается на 4-5%

Главный эндокринолог Абхазии: ежегодно количество больных диабетом увеличивается на 4-5%

Ежегодно 14 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). 14.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-14T18:50+0300

2022-11-14T18:50+0300

2022-11-14T19:06+0300

в абхазии

диабет

абхазия

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102560/48/1025604832_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b07c01814848b499f1ef1a446bc96c94.jpg

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Каждый год количество больных сахарных диабетом увеличивается на 4-5%, сказала в эфире радио Sputnik главный эндокринолог страны Юлия Кубрава."Заболевание в нашей республике сравнима с общей мировой статистикой. Первый тип диабета характеризуется отсутствием или недостатком инсулина в организме человека и приходится вводить извне инсулин. При втором типе существует недостаток выработки инсулина поджелудочной железой, это связано с обменными процессами в организме. У таких пациентов заболевание проходит не так ярко и быстро, как у первого типа. Они могут много лет ходить в предиабете и получить осложнение", - говорит она.Появление у человека диабета связано с пассивным образом жизни, употреблением вредных для здоровья продуктов. Во многих случаях диабетом заболевают люди с избыточным весом, добавила врач."Если человек в предиабете следит за своим весом и вовремя проверяет глюкозу крови, начинает правильно питаться, слушает рекомендации своего эндокринолога, он может избежать или отсрочить диагноз – сахарный диабет и профилактировать серьезные осложнения", - подчеркнула Кубрава.Ежегодно 14 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). Он был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.Дата была выбрана не случайно – в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

диабет, абхазия, медицина