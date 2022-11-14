https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/glavnyy-endokrinolog-abkhazii-ezhegodno-kolichestvo-bolnykh-diabetom-uvelichivaetsya-na-4-5-1042626429.html
Главный эндокринолог Абхазии: ежегодно количество больных диабетом увеличивается на 4-5%
Главный эндокринолог Абхазии: ежегодно количество больных диабетом увеличивается на 4-5%
Ежегодно 14 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T18:50+0300
2022-11-14T18:50+0300
2022-11-14T19:06+0300
в абхазии
диабет
абхазия
медицина
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Каждый год количество больных сахарных диабетом увеличивается на 4-5%, сказала в эфире радио Sputnik главный эндокринолог страны Юлия Кубрава."Заболевание в нашей республике сравнима с общей мировой статистикой. Первый тип диабета характеризуется отсутствием или недостатком инсулина в организме человека и приходится вводить извне инсулин. При втором типе существует недостаток выработки инсулина поджелудочной железой, это связано с обменными процессами в организме. У таких пациентов заболевание проходит не так ярко и быстро, как у первого типа. Они могут много лет ходить в предиабете и получить осложнение", - говорит она.Появление у человека диабета связано с пассивным образом жизни, употреблением вредных для здоровья продуктов. Во многих случаях диабетом заболевают люди с избыточным весом, добавила врач."Если человек в предиабете следит за своим весом и вовремя проверяет глюкозу крови, начинает правильно питаться, слушает рекомендации своего эндокринолога, он может избежать или отсрочить диагноз – сахарный диабет и профилактировать серьезные осложнения", - подчеркнула Кубрава.Ежегодно 14 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). Он был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.Дата была выбрана не случайно – в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.
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диабет, абхазия, медицина
диабет, абхазия, медицина
Главный эндокринолог Абхазии: ежегодно количество больных диабетом увеличивается на 4-5%
18:50 14.11.2022 (обновлено: 19:06 14.11.2022)
Ежегодно 14 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day).
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Каждый год количество больных сахарных диабетом увеличивается на 4-5%, сказала в эфире радио Sputnik главный эндокринолог страны Юлия Кубрава.
"Заболевание в нашей республике сравнима с общей мировой статистикой. Первый тип диабета характеризуется отсутствием или недостатком инсулина в организме человека и приходится вводить извне инсулин. При втором типе существует недостаток выработки инсулина поджелудочной железой, это связано с обменными процессами в организме. У таких пациентов заболевание проходит не так ярко и быстро, как у первого типа. Они могут много лет ходить в предиабете и получить осложнение", - говорит она.
Появление у человека диабета связано с пассивным образом жизни, употреблением вредных для здоровья продуктов. Во многих случаях диабетом заболевают люди с избыточным весом, добавила врач.
"Если человек в предиабете следит за своим весом и вовремя проверяет глюкозу крови, начинает правильно питаться, слушает рекомендации своего эндокринолога, он может избежать или отсрочить диагноз – сахарный диабет и профилактировать серьезные осложнения", - подчеркнула Кубрава.
Ежегодно 14 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). Он был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.
Дата была выбрана не случайно – в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.