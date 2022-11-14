https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/grazhdanin-i-nachalnik-zhiba-o-byudzhete-fonda-medstrakhovaniya-na-2023-god--1042584364.html

Гражданин и начальник: Жиба о бюджете Фонда медстрахования на 2023 год

Гражданин и начальник: Жиба о бюджете Фонда медстрахования на 2023 год

Смогут ли все онкобольные в 2023 году получить химиопрепараты и обеспены ли медикаментами родильные дома, в интервью радио Sputnik рассказала председатель... 14.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-14T10:40+0300

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Гражданин и начальник: Жиба о бюджете Фонда медстрахования на 2023 год Гражданин и начальник: Жиба о бюджете Фонда медстрахования на 2023 год

Кабмин одобрил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2023 год в размере 59 миллионов 608 тысяч рублей.Большая часть бюджета 2023 года будет выделена на приобретение химиопрепаратов для онкобольных Абхазии, рассказала в интервью радио Sputnik председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.Кроме того, по ее словам, до десяти миллионов рублей будет направлено на приобретение препаратов для резерва.Подробности слушайте в аудиофайле. Кабмин Абхазии одобрил проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов республики на 2023 год на заседании 28 октября.

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