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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/khrolenko-rasskazal-zachem-vsu-stali-massovo-ispolzovat-psikhotropnye-veschestva-na-pole-boya-1042626259.html
Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали массово использовать психотропные вещества на поле боя
Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали массово использовать психотропные вещества на поле боя
Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T19:20+0300
2022-11-14T19:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно большие физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.
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видео, мультимедиа, россия, украина, видео

Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали массово использовать психотропные вещества на поле боя

19:20 14.11.2022
© Видео Sputnik
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Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой.
Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно большие физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.
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