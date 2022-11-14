https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/khrolenko-rasskazal-zachem-vsu-stali-massovo-ispolzovat-psikhotropnye-veschestva-na-pole-boya-1042626259.html

Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали массово использовать психотропные вещества на поле боя

Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали массово использовать психотропные вещества на поле боя

Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-14T19:20+0300

2022-11-14T19:20+0300

2022-11-14T19:20+0300

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Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно большие физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.

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