https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/khrolenko-rasskazal-zachem-vsu-stali-massovo-ispolzovat-psikhotropnye-veschestva-na-pole-boya-1042626259.html
Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали массово использовать психотропные вещества на поле боя
Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали массово использовать психотропные вещества на поле боя
Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T19:20+0300
2022-11-14T19:20+0300
2022-11-14T19:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
видео
мультимедиа
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0e/1042626067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3b18efbc9f33300e0b807f86cf1d360.jpg
Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно большие физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0e/1042626067_217:0:1177:720_1920x0_80_0_0_cbc18be4532bc9a4f61c775cf0935afb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, украина, видео
видео, мультимедиа, россия, украина, видео
Хроленко рассказал, зачем ВСУ стали массово использовать психотропные вещества на поле боя
Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой.
Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно большие физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.