https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/mid-abkhazii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-pri-vzryve-v-stambule-1042623195.html
МИД Абхазии выразил соболезнование семьям погибших при взрыве в Стамбуле
МИД Абхазии выразил соболезнование семьям погибших при взрыве в Стамбуле
Как ранее сообщил Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T15:50+0300
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. МИД Абхазии выразил соболезнования семьям и близким погибших при взрыве в Стамбуле. Об этом сообщает медиацентр ведомства. МИД решительно осудило вероломный теракт, совершенной в центре Стамбула. Взрыв произошел днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.Кроме ресторанов и музеев на 1.4 км улицы Истикляль в Стамбуле расположены ряд дипмиссий, включая российское консульство.Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, который в воскресенье оставил бомбу на улице Истикляль.
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турция, стамбул, абхазия, мид абхазии
турция, стамбул, абхазия, мид абхазии
МИД Абхазии выразил соболезнование семьям погибших при взрыве в Стамбуле
15:50 14.11.2022 (обновлено: 15:58 14.11.2022)
Как ранее сообщил Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. МИД Абхазии выразил соболезнования семьям и близким погибших при взрыве в Стамбуле. Об этом сообщает медиацентр ведомства.
МИД решительно осудило вероломный теракт, совершенной в центре Стамбула.
"Считаем важным и необходимым решительно и последовательно вести борьбу со всеми проявлениями терроризма", – говорится в сообщении ведомства.
Взрыв произошел днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.
Кроме ресторанов и музеев на 1.4 км улицы Истикляль в Стамбуле расположены ряд дипмиссий, включая российское консульство.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, который в воскресенье оставил бомбу на улице Истикляль.