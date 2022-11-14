https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/mvd-turtsii-zaderzhan-chelovek-ostavivshiy-bombu-na-ulitse-v-stambule-1042611445.html

МВД Турции: задержан человек, оставивший бомбу на улице в Стамбуле

МВД Турции: задержан человек, оставивший бомбу на улице в Стамбуле

Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-14T08:55+0300

2022-11-14T08:55+0300

2022-11-14T10:25+0300

турция

стамбул

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0e/1042611524_0:54:1026:631_1920x0_80_0_0_b2e5e72ea064b0021b89d12334e1df77.jpg

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, который в воскресенье оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, сообщил турецкий телеканал TRT World.По словам Сойлу, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG) - признаны в Турции террористическими.Глава МВД также сообщил, что 50 пострадавших из 81 выписаны из больницы. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.Кроме ресторанов и музеев на 1.4 км улицы Истикляль в Стамбуле расположены ряд дипмиссий, включая российское консульство. Граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали.

турция

стамбул

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турция, стамбул, происшествия, в мире