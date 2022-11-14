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МВД Турции: задержан человек, оставивший бомбу на улице в Стамбуле
МВД Турции: задержан человек, оставивший бомбу на улице в Стамбуле
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T08:55+0300
2022-11-14T08:55+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, который в воскресенье оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, сообщил турецкий телеканал TRT World.По словам Сойлу, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG) - признаны в Турции террористическими.Глава МВД также сообщил, что 50 пострадавших из 81 выписаны из больницы. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.Кроме ресторанов и музеев на 1.4 км улицы Истикляль в Стамбуле расположены ряд дипмиссий, включая российское консульство. Граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали.
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турция, стамбул, происшествия, в мире
турция, стамбул, происшествия, в мире
МВД Турции: задержан человек, оставивший бомбу на улице в Стамбуле
08:55 14.11.2022 (обновлено: 10:25 14.11.2022)
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании человека, который в воскресенье оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, сообщил турецкий телеканал TRT World.
По словам Сойлу, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG) - признаны в Турции террористическими.
Глава МВД также сообщил, что 50 пострадавших из 81 выписаны из больницы.
По его словам, "и организаторы, и исполнители данного нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ".
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.
Кроме ресторанов и музеев на 1.4 км улицы Истикляль в Стамбуле расположены ряд дипмиссий, включая российское консульство. Граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали.