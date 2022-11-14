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Новое ограждение построят вокруг исторической поляны Лыхнашта
Новое ограждение построят вокруг исторической поляны Лыхнашта
Общая стоимость работ составляет около девяти миллионов рублей. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T13:50+0300
2022-11-14T13:50+0300
2022-11-14T14:12+0300
в абхазии
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Новое ограждение построят вокруг исторической поляны в селе Лыхны до конца года, рассказал корреспонденту Sputnik инженер службы технического надзора Управления капитального строительства республики Дикран Хинтба.Хинтба добавил, что заказчиком выступает Управление капитального строительства Абхазии. Общая стоимость проекта составляет около девяти миллионов рублей, выделенных государством.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20161127/virtualnaya-abxaziya-lyxnashta-1019898998.html
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лыхны, абхазия, управление капитального строительства, гудаутский район
лыхны, абхазия, управление капитального строительства, гудаутский район
Новое ограждение построят вокруг исторической поляны Лыхнашта
13:50 14.11.2022 (обновлено: 14:12 14.11.2022)
Общая стоимость работ составляет около девяти миллионов рублей.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Новое ограждение построят вокруг исторической поляны в селе Лыхны до конца года, рассказал корреспонденту Sputnik инженер службы технического надзора Управления капитального строительства республики Дикран Хинтба.
"Работы уже ведутся. Общая протяженность ограждения 540 метров. Мы залили новый бетонный фундамент высотой 40-50 сантиметров, и будем реставрировать старые железные пролеты, красить их и устанавливать. Также появятся новые ворота – одни со стороны автодороги, другие – со стороны Лыхненского храма", – отметил он.
Хинтба добавил, что заказчиком выступает Управление капитального строительства Абхазии.
Общая стоимость проекта составляет около девяти миллионов рублей, выделенных государством.
Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.