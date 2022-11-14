https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/novoe-ograzhdenie-postroyat-vokrug-istoricheskoy-polyany-lykhnashta-1042619039.html

Новое ограждение построят вокруг исторической поляны Лыхнашта

Новое ограждение построят вокруг исторической поляны Лыхнашта

Общая стоимость работ составляет около девяти миллионов рублей. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

лыхны

абхазия

управление капитального строительства

гудаутский район

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Новое ограждение построят вокруг исторической поляны в селе Лыхны до конца года, рассказал корреспонденту Sputnik инженер службы технического надзора Управления капитального строительства республики Дикран Хинтба.Хинтба добавил, что заказчиком выступает Управление капитального строительства Абхазии. Общая стоимость проекта составляет около девяти миллионов рублей, выделенных государством.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20161127/virtualnaya-abxaziya-lyxnashta-1019898998.html

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