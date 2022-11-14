Путин подписал указ о службе в ВС России иностранных граждан
18:15 14.11.2022 (обновлено: 18:22 14.11.2022)
© Sputnik / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных на полигонах Херсонской области
© Sputnik / Иван Родионов/
Российская армия допустит до службы по призыву лиц с иностранным гражданством.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке прохождения службы в ВС РФ иностранных граждан, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время... гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации...", - сообщается в указе.
"Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время... гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации...", - сообщается в указе.
Согласно указу, граждане РФ со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране смогут служить в российской армии.
Ранее по призыву могли служить только лица, являющиеся гражданами РФ, иностранцы могли и сохраняют сейчас возможность служить по контракту.