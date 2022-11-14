https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/putin-podpisal-ukaz-o-sluzhbe-v-vs-rossii-inostrannykh-grazhdan--1042625961.html

Путин подписал указ о службе в ВС России иностранных граждан

Путин подписал указ о службе в ВС России иностранных граждан

Российская армия допустит до службы по призыву лиц с иностранным гражданством. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-14T18:15+0300

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россия

армия

владимир путин

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке прохождения службы в ВС РФ иностранных граждан, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время... гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации...", - сообщается в указе.Согласно указу, граждане РФ со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране смогут служить в российской армии.Ранее по призыву могли служить только лица, являющиеся гражданами РФ, иностранцы могли и сохраняют сейчас возможность служить по контракту.

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россия, армия, владимир путин