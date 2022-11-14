https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/spetsialisty-rasskazali-o-situatsii-s-diabetom-v-abkhazii-i-o-borbe-s-nim--1042623347.html
Специалисты рассказали о ситуации с диабетом в Абхазии и о борьбе с ним
Специалисты рассказали о ситуации с диабетом в Абхазии и о борьбе с ним
В День борьбы с диабетом врачи и эксперты в студии радио Sputnik Абхазия рассказали, насколько активно население республики следит за здоровьем и что сегодня... 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T16:05+0300
2022-11-14T16:05+0300
2022-11-14T17:02+0300
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Специалисты рассказали о ситуации с диабетом в Абхазии и о борьбе с ним
Специалисты рассказали о ситуации с диабетом в Абхазии и о борьбе с ним
О профилактике диабета, о том, каковы возможности для его диагностики и лечения есть в Абхазии, а также какие акции, приуроченные к этой дате, проходят в республике, рассказали главный эндокринолог страны Юлия Кубрава, врач-эндокринолог Нана Аргун и координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, диабет, всемирный день борьбы с диабетом, аудио
подкасты, абхазия, диабет, всемирный день борьбы с диабетом, аудио
Специалисты рассказали о ситуации с диабетом в Абхазии и о борьбе с ним
16:05 14.11.2022 (обновлено: 17:02 14.11.2022)
В День борьбы с диабетом врачи и эксперты в студии радио Sputnik Абхазия рассказали, насколько активно население республики следит за здоровьем и что сегодня есть на вооружении у медиков в борьбе с этим недугом.
О профилактике диабета, о том, каковы возможности для его диагностики и лечения есть в Абхазии, а также какие акции, приуроченные к этой дате, проходят в республике, рассказали главный эндокринолог страны Юлия Кубрава, врач-эндокринолог Нана Аргун и координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.
Подробности слушайте в аудиофайле.