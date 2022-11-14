https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/vasserman-o-situatsii-s-khersonom-skoro-vse-radikalno-izmenitsya-1042615884.html

Вассерман о ситуации с Херсоном: скоро все радикально изменится

Вассерман о ситуации с Херсоном: скоро все радикально изменится

Как изменит ситуацию в зоне конфликта решение российского командования о временном отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, рассуждает российский... 14.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-14T11:33+0300

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Вассерман о ситуации с Херсоном: скоро все радикально изменится Вассерман о ситуации с Херсоном: скоро все радикально изменится

"Если генерал Суровикин пришел к выводу о необходимости временно оставить Херсон, то я не вижу возможности оспорить его решение. Другое дело, очень боюсь, как бы не сработала поговорка про "самое постоянное – это временные меры". Но надеюсь, это не тот случай и положение в скором времени радикально изменится", ― рассуждает Вассерман.Учитывая потери противника, многие уже давно говорили о том, что надо дать ему возможность еще растянуть свои силы, отмечает аналитик. "У нас сейчас заканчивается процесс подготовки мобилизованных, и это очень серьезное изменение положения на фронте", сказал Вассерман.Сейчас США заканчивают процесс разорения Евросоюза, чтобы за его счет выйти из собственного кризиса, и Украина ― это лишь повод для того, чтобы разорить ЕС путем его изоляции от российских ресурсов, убежден эксперт."Понятно, что в процессе этого разорения поддержка террористов Украины будет вынужденно сокращаться, поэтому перспективы у нас хорошие", ― полагает Вассерман.Если бы речь шла о каком-то "договорняке", мы бы ушли из Херсона до 8 ноября, чтобы дать демократической партии США хоть какой-то шанс выйти из созданного ей же кризиса, процитировал Вассерман заявление известного российского журналиста Владимира Соловьева.

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