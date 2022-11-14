https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/vasserman-o-situatsii-s-khersonom-skoro-vse-radikalno-izmenitsya-1042615884.html
Вассерман о ситуации с Херсоном: скоро все радикально изменится
Вассерман о ситуации с Херсоном: скоро все радикально изменится
Как изменит ситуацию в зоне конфликта решение российского командования о временном отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, рассуждает российский... 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T11:33+0300
2022-11-14T11:33+0300
2022-11-14T11:44+0300
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Вассерман о ситуации с Херсоном: скоро все радикально изменится
Вассерман о ситуации с Херсоном: скоро все радикально изменится
"Если генерал Суровикин пришел к выводу о необходимости временно оставить Херсон, то я не вижу возможности оспорить его решение. Другое дело, очень боюсь, как бы не сработала поговорка про "самое постоянное – это временные меры". Но надеюсь, это не тот случай и положение в скором времени радикально изменится", ― рассуждает Вассерман.Учитывая потери противника, многие уже давно говорили о том, что надо дать ему возможность еще растянуть свои силы, отмечает аналитик. "У нас сейчас заканчивается процесс подготовки мобилизованных, и это очень серьезное изменение положения на фронте", сказал Вассерман.Сейчас США заканчивают процесс разорения Евросоюза, чтобы за его счет выйти из собственного кризиса, и Украина ― это лишь повод для того, чтобы разорить ЕС путем его изоляции от российских ресурсов, убежден эксперт."Понятно, что в процессе этого разорения поддержка террористов Украины будет вынужденно сокращаться, поэтому перспективы у нас хорошие", ― полагает Вассерман.Если бы речь шла о каком-то "договорняке", мы бы ушли из Херсона до 8 ноября, чтобы дать демократической партии США хоть какой-то шанс выйти из созданного ей же кризиса, процитировал Вассерман заявление известного российского журналиста Владимира Соловьева.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, спецоперация, херсон, украина, аудио
Вассерман о ситуации с Херсоном: скоро все радикально изменится
11:33 14.11.2022 (обновлено: 11:44 14.11.2022)
Как изменит ситуацию в зоне конфликта решение российского командования о временном отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, рассуждает российский политический консультант, аналитик, эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
"Если генерал Суровикин пришел к выводу о необходимости временно оставить Херсон, то я не вижу возможности оспорить его решение. Другое дело, очень боюсь, как бы не сработала поговорка про "самое постоянное – это временные меры". Но надеюсь, это не тот случай и положение в скором времени радикально изменится", ― рассуждает Вассерман.
Учитывая потери противника, многие уже давно говорили о том, что надо дать ему возможность еще растянуть свои силы, отмечает аналитик. "У нас сейчас заканчивается процесс подготовки мобилизованных, и это очень серьезное изменение положения на фронте", сказал Вассерман.
"Тем, кто паникует, напомню, что мы на Украине проводим спецоперацию, но при этом воюем не столько против террористической организации Украина, сколько против крышующей эту организацию другой более серьезной организации – НАТО. И естественно, ресурсов у нее гораздо больше, и сейчас она напрягает все свои силы. Единственное, что меня утешает, что они запустили террор на Украине еще в 2014 году не от хорошей жизни, а потому что уже тогда у них хватало экономических проблем, и они надеются из них выйти разными силовыми путями", – отметил Вассерман.
Сейчас США заканчивают процесс разорения Евросоюза, чтобы за его счет выйти из собственного кризиса, и Украина ― это лишь повод для того, чтобы разорить ЕС путем его изоляции от российских ресурсов, убежден эксперт.
"Понятно, что в процессе этого разорения поддержка террористов Украины будет вынужденно сокращаться, поэтому перспективы у нас хорошие", ― полагает Вассерман.
Если бы речь шла о каком-то "договорняке", мы бы ушли из Херсона до 8 ноября, чтобы дать демократической партии США хоть какой-то шанс выйти из созданного ей же кризиса, процитировал Вассерман заявление известного российского журналиста Владимира Соловьева.