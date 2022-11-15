https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/piliya-o-prikhode-investorov-na-obekty-generatsii-v-abkhazii-zavisit-ot-togo-kto-eti-lyudi-1042629053.html

Пилия о приходе инвесторов на объекты генерации в Абхазии: зависит от того, кто эти люди

Пилия о приходе инвесторов на объекты генерации в Абхазии: зависит от того, кто эти люди

Необходимость привлечения инвесторов в энергетическую отрасль Абхазии в эфире радио Sputnik обсудили с политическим и общественным деятелем, инженером-физиком... 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T12:51+0300

2022-11-15T12:51+0300

2022-11-15T12:53+0300

радио

подкасты энергетика

абхазия

такие обстоятельства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0f/1042630604_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_0a4aea1a44b63dc9c401d6533646c584.jpg

Пилия о приходе инвесторов на объекты генерации в Абхазии: зависит от того, кто эти люди Пилия о приходе инвесторов на объекты генерации в Абхазии: зависит от того, кто эти люди

10 ноября президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. Глава государства, в частности, отметил, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, на их ремонт и развитие нужны большие вложения, так как энергетическая инфраструктура изношена на 80%."Решение этой проблемы, исходя из возможностей нашего бюджета, невозможно. По расчетам специалистов для этого необходимо не менее 20 миллиардов рублей", – сказал Бжания. Он напомнил, что собственный бюджет Абхазии составляет 6 млрд руб. В этой связи президент отметил необходимость отменить некоторые законодательные ограничения, которые сейчас есть на инвестирование в объекты генерации.Своим мнением о перспективах отдавать энергетические объекты в частные руки, поделился политический и общественный деятель, инженер-физик Давид Пилия. Пилия отметил, что, исходя из происходящих сегодня в мире процессов, энергетика стала очень дорогим удовольствием для всех людей на планете. "Цены растут на газ, на мазут, цены растут даже в тех системах, где нет прямых расходов. Например, ИнгурГЭС – за воду мы не платим, станция накапливает большое количество воды, и она вырабатывает электроэнергию. Это недорогая генерация, если сравнить ее с газомазутной. И недорого стоят атомные электростанции", – сказал Давид Пилия. Если в Абхазии хотят решить проблему, которая из года в год только накапливается, если люди хотят жить лучше, нужно искать определенный компромисс, убежден Пилия.По его мнению, на пути преградой становятся законодательные акты. Нет такого закона, который нельзя отменить, видоизменить, отметил Пилия. Давид Пилия подчеркнул, что при изменении законодательства могут возникнуть и серьезные проблемы, но все зависит от того, с какими инвесторами придется говорить, кто эти люди. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты энергетика, абхазия, такие обстоятельства, аудио