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Пилия о приходе инвесторов на объекты генерации в Абхазии: зависит от того, кто эти люди
Пилия о приходе инвесторов на объекты генерации в Абхазии: зависит от того, кто эти люди
Необходимость привлечения инвесторов в энергетическую отрасль Абхазии в эфире радио Sputnik обсудили с политическим и общественным деятелем, инженером-физиком... 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T12:51+0300
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Пилия о приходе инвесторов на объекты генерации в Абхазии: зависит от того, кто эти люди
Пилия о приходе инвесторов на объекты генерации в Абхазии: зависит от того, кто эти люди
10 ноября президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. Глава государства, в частности, отметил, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, на их ремонт и развитие нужны большие вложения, так как энергетическая инфраструктура изношена на 80%."Решение этой проблемы, исходя из возможностей нашего бюджета, невозможно. По расчетам специалистов для этого необходимо не менее 20 миллиардов рублей", – сказал Бжания. Он напомнил, что собственный бюджет Абхазии составляет 6 млрд руб. В этой связи президент отметил необходимость отменить некоторые законодательные ограничения, которые сейчас есть на инвестирование в объекты генерации.Своим мнением о перспективах отдавать энергетические объекты в частные руки, поделился политический и общественный деятель, инженер-физик Давид Пилия. Пилия отметил, что, исходя из происходящих сегодня в мире процессов, энергетика стала очень дорогим удовольствием для всех людей на планете. "Цены растут на газ, на мазут, цены растут даже в тех системах, где нет прямых расходов. Например, ИнгурГЭС – за воду мы не платим, станция накапливает большое количество воды, и она вырабатывает электроэнергию. Это недорогая генерация, если сравнить ее с газомазутной. И недорого стоят атомные электростанции", – сказал Давид Пилия. Если в Абхазии хотят решить проблему, которая из года в год только накапливается, если люди хотят жить лучше, нужно искать определенный компромисс, убежден Пилия.По его мнению, на пути преградой становятся законодательные акты. Нет такого закона, который нельзя отменить, видоизменить, отметил Пилия. Давид Пилия подчеркнул, что при изменении законодательства могут возникнуть и серьезные проблемы, но все зависит от того, с какими инвесторами придется говорить, кто эти люди. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты энергетика, абхазия, такие обстоятельства, аудио
подкасты энергетика, абхазия, такие обстоятельства, аудио
Пилия о приходе инвесторов на объекты генерации в Абхазии: зависит от того, кто эти люди
12:51 15.11.2022 (обновлено: 12:53 15.11.2022)
Необходимость привлечения инвесторов в энергетическую отрасль Абхазии в эфире радио Sputnik обсудили с политическим и общественным деятелем, инженером-физиком Давидом Пилия.
10 ноября президент Аслан Бжания выступил с отчетом перед гражданами Республики Абхазия. Глава государства, в частности, отметил, что электросети Абхазии работают на пределе своих возможностей, на их ремонт и развитие нужны большие вложения, так как энергетическая инфраструктура изношена на 80%.
"Решение этой проблемы, исходя из возможностей нашего бюджета, невозможно. По расчетам специалистов для этого необходимо не менее 20 миллиардов рублей", – сказал Бжания. Он напомнил, что собственный бюджет Абхазии составляет 6 млрд руб. В этой связи президент отметил необходимость отменить некоторые законодательные ограничения, которые сейчас есть на инвестирование в объекты генерации.
Своим мнением о перспективах отдавать энергетические объекты в частные руки, поделился политический и общественный деятель, инженер-физик Давид Пилия.
"Это достаточно серьезное высказывание президента по поводу кризиса, который сегодня происходит в системе энергетики Абхазии. Вместе с тем надо понимать, как складывается ситуация, что хотят граждане Абхазии? Они хотят стабильной электроэнергии, достаточно качественной, чтобы цена была невысокой, чтобы она была подъемной для наших граждан. В Абхазии много людей, которые зарабатывают скромно, поэтому большие платежи будут неподъемными для многих. Эта проблема из года в год перекладывается то на плечи наших граждан, то на плечи государства, но сама проблема так и не решена. Решится ли она в ближайшее время, трудно сказать", – рассуждает эксперт.
Пилия отметил, что, исходя из происходящих сегодня в мире процессов, энергетика стала очень дорогим удовольствием для всех людей на планете.
"Цены растут на газ, на мазут, цены растут даже в тех системах, где нет прямых расходов. Например, ИнгурГЭС – за воду мы не платим, станция накапливает большое количество воды, и она вырабатывает электроэнергию. Это недорогая генерация, если сравнить ее с газомазутной. И недорого стоят атомные электростанции", – сказал Давид Пилия.
Если в Абхазии хотят решить проблему, которая из года в год только накапливается, если люди хотят жить лучше, нужно искать определенный компромисс, убежден Пилия.
"Если будет хотя бы номинальная стабильность, то это уже первый шаг, который даст нам возможность в будущем улучшить работу системы. Нужны люди достаточно отважные и ответственные, порядочные люди, которые мыслят по-государственному, которые понимают, что эта проблема для нас закончится, ой, как плохо. Здесь должен быть определенный контроль со стороны соответствующих государственных структур, и общество должно принимать в этом активное участие. Мы думаем, что в Абхазии закон Ома не должен работать. "Чем больше потребление, тем больше увеличивается ток в сети. Чем больше ток, тем больше нагреваются провода", – это закон Ома. И ничего мы с этим не сделаем. Значит нам надо думать о том, как эти проблемы решить", – считает эксперт.
По его мнению, на пути преградой становятся законодательные акты. Нет такого закона, который нельзя отменить, видоизменить, отметил Пилия.
Давид Пилия подчеркнул, что при изменении законодательства могут возникнуть и серьезные проблемы, но все зависит от того, с какими инвесторами придется говорить, кто эти люди.
"С инвесторами, которые выходят к нам напрямую, договариваться легче, но когда между инвестором и государством появляются посредники, прошу прощения, жулики, конечно, мы можем вляпаться непонятно во что. Очень важно, чтобы инвестор и государство договаривались напрямую", – сказал Пилия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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